Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
IPSA supera la marca de 11.300 en positivo entorno global tras datos que subrayan las fortaleza económica de EEUU

El índice chileno subía 0,8%, mientras Wall Street daba la revancha en la apertura: el Nasdaq crecía 0,9%, el S&P 500 0,6% y el Dow Jones 0,4%. Si bien la renta fija sufría un golpe por las cifras más sólidas de lo esperado, sigue esperándose que la Fed baje las tasas dos veces en 2026.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 11:36 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

