IPSA supera la marca de 11.300 en positivo entorno global tras datos que subrayan las fortaleza económica de EEUU

El índice chileno subía 0,8%, mientras Wall Street daba la revancha en la apertura: el Nasdaq crecía 0,9%, el S&P 500 0,6% y el Dow Jones 0,4%. Si bien la renta fija sufría un golpe por las cifras más sólidas de lo esperado, sigue esperándose que la Fed baje las tasas dos veces en 2026.

Las bolsas internacionales subían en la sesión de este jueves, ante positivas sorpresas económicas en Estados Unidos, un renovado optimismo sobre el fenómeno de la Inteligencia Artificial (IA), y la desescalada de las recientes tensiones geopolíticas por la situación de Irán.

El S&P IPSA chileno repuntaba 0,8% a 11.310,05 puntos antes del mediodía, después de tomarse un respiro a mitad de semana, por el clima de inversiones más desafiante. Es la primera vez en la historia que alcanza los 11.300 puntos. Las acciones de ILC (2,5%), Engie (2,3%) e Itaú (2,1%) lideraban el índice.

Mientras, Wall Street daba la revancha en la apertura: el Nasdaq subía 0,9%, el S&P 500 0,6% y el Dow Jones 0,4%. Destacaban las acciones de TSMC (3,7%) por las apuestas sobre el potencial de la IA, y en el mundo bancario, Morgan Stanley (3,3%) y Goldman Sachs (1,6%).

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,7% y el FTSE 100 de Londres aumentaba 0,4%. La bolsa de Tokio se tomó un respiro y el Nikkei bajó 0,4%, tras dos sesiones de fuertes alzas movidas por el Takaichi trade. El hongkonés Hang Seng disminuyó 0,3%, pero el CSI 300 de China continental ganó 0,2%.

Razones para comprar

"Las acciones tecnológicas repuntaron el jueves temprano después de que TSMC anunciara unos resultados espectaculares y dijera que espera aumentar significativamente la inversión en los próximos años para satisfacer la demanda de IA", comentó el estratega jefe de trading y derivados en Charles Schwab, Joe Mazzola.

"La lista semanal de resultados bancarios continuó hoy con Morgan Stanley y Goldman Sachs, los últimos de los principales bancos estadounidenses en presentar sus informes. Ambos superaron las expectativas. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales fueron inferiores a lo esperado, lo que sugiere que el mercado laboral sigue en una situación 'sin contrataciones y sin despidos'", completó.

Las peticiones de subsidios promedio de cuatro semanas se ubicaron en mínimos desde principios de 2024. Además, el índice manufacturero Empire State arrojó 7,7 puntos, muy por sobre los pronósticos, y el de panorama de negocios de la Fed de Filadelfia mostró 12,6 enteros, cuando se esperaba una cifra bajo cero.

Todo esto motivó una rotación desde la renta fija hacia la renta variable, con alzas de alrededor de 4 puntos base en las tasas cortas estadounidenses. Pero sigue esperándose que la Reserva Federal baje las tasas dos veces en 2026.

Como telón de fondo está la distensión del nerviovismo geopolítico. Los precios del petróleo se hundían más de 4%, pues Donald Trump dijo haber recibido garantías de que "los asesinatos en Irán están parando", a propósito de la represión del régimen de los ayatolás para contener una histórica ola de protestas. Según dijo el embajador iraní en Pakistán, Trump afirmó a Irán que no desea la guerra y que no lanzará un ataque.

El nerviosismo había crecido este miércoles, por la idea de una incursión militar de Washington en el país persa. Trump había mencionado que "la ayuda ya está en camino", y luego se ordenó una evacuación de personal en la base estadounidense de Qatar.