Operadores de acciones de Goldman recuperan la corona de Wall Street tras récord en trading
El banco superó ampliamente las expectativas con US$ 4.310 millones en ingresos por equities trading en el cuarto trimestre, el mayor registro histórico del mercado estadounidense.
Goldman Sachs Group superó con holgura las proyecciones de ingresos por trading de acciones, al registrar un récord histórico en Wall Street de US$ 4.310 millones en los últimos tres meses del año pasado.
La cifra supera el anterior máximo histórico para cualquier banco, que había sido establecido por el propio Goldman en el segundo trimestre de 2025. La entidad también anunció que elevó su dividendo a US$ 4,50 por acción, según informó en un comunicado del jueves.
Goldman ha ajustado su “máquina” de trading y expandido su participación en banca de inversión bajo el CEO David Solomon, quien volvió a afirmar el control y reorientó la firma tras un período complejo gatillado por la fallida incursión en banca de consumo.
Goldman y Morgan Stanley son los últimos de los grandes bancos estadounidenses en reportar resultados del cuarto trimestre, luego de JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo a inicios de semana.
El banco también elevó sus objetivos para su negocio de gestión de activos y patrimonios, que registró un récord trimestral de comisiones. Goldman dijo que apuntará a un margen pretax de 30% en el mediano plazo para esa unidad (desde niveles de “veintitantos”) y a retornos en el rango alto de los teens, por sobre el nivel medio de los teens.
Los ingresos netos de Goldman en 2025 totalizaron US$ 58.300 millones, su segundo mejor año en el registro. Sin el impacto de varios miles de millones de dólares asociado a la venta de su cartera de Apple Card a JPMorgan, el resultado habría marcado un récord anual.
Banca de inversión
Las comisiones de investment banking sumaron US$ 2.580 millones en el trimestre, un récord de cuarto trimestre para la firma y por encima del consenso de estimaciones recopilado por Bloomberg.
La división de wealth y asset management, liderada por Marc Nachmann, está creciendo a través de una serie de adquisiciones. Entre ellas, la compra del emisor de ETFs Innovator Capital y de la firma de venture capital Industry Ventures.
Goldman ha promovido esta división como un generador de ingresos más estable, que ayuda a equilibrar el negocio central del banco, más volátil.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
