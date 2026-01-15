Morgan Stanley supera las previsiones de banca de inversión por su endeudamiento
El banco superó las proyecciones con un fuerte repunte en colocación de deuda y mayores comisiones de banca de inversión, impulsado por operaciones ligadas a inteligencia artificial y data centers. También destacó el negocio de wealth management, con flujos de activos muy por encima de lo esperado.
Los banqueros de deuda de Morgan Stanley elevaron sus ingresos 93% en el cuarto trimestre, por lejos el mayor aumento en Wall Street, coronando un año récord para ese negocio.
Los ingresos por colocación de deuda sumaron US$ 785 millones en los últimos tres meses del año, según un comunicado del jueves, frente a los US$ 635 millones que esperaba el mercado.
Ese desempeño llevó las comisiones totales de banca de inversión a US$ 2.410 millones, un alza de 47% versus el año anterior. La compañía reportó además utilidad neta anual récord.
Bajo el CEO Ted Pick, Morgan Stanley ha reforzado su empuje en mercados de capital de deuda. El avance es especialmente visible en el mapa de la inteligencia artificial, donde la firma estructuró decenas de miles de millones de dólares en deuda solo en el cuarto trimestre, incluyendo más de US$ 27 mil millones para el data center Hyperion de Meta Platforms.
Wealth management
En paralelo, los nuevos activos netos del negocio de gestión patrimonial -muy seguido por el mercado- alcanzaron US$ 122.300 millones, muy por encima de las expectativas.
“Todas nuestras inversiones están funcionando”, dijo la CFO Sharon Yeshaya en una entrevista, aludiendo a ganancias de cuota tanto en asesorías como en mercados de capital de deuda. Sobre los data centers, añadió que “los hyperscalers buscan acceso a los mercados de capital y nosotros estamos ahí para ofrecer esas soluciones estructuradas”.
Las acciones de Morgan Stanley, que acumulaban 38% en los 12 meses hasta el miércoles, subían 0,3% a las 8:05 a.m. en las primeras operaciones en Nueva York.
Morgan Stanley y Goldman Sachs cerraron la temporada de resultados del cuarto trimestre entre los mayores bancos de EE.UU., después de que JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo publicaran cifras a comienzos de semana.
En el análisis de esos reportes, los ejecutivos respondieron preguntas sobre la exigencia del presidente Donald Trump para que los bancos limiten a 10% las tasas de interés de las tarjetas de crédito.
Trading y banca de inversión
Los resultados de Morgan Stanley y Goldman ofrecen a los inversionistas una mirada más profunda a los negocios “pan de cada día” de Wall Street: trading y banca de inversión.
La volatilidad ligada a anuncios de política de Trump allanó el camino para un año especialmente favorable para los traders -sobre todo en renta variable- en toda la industria. A su vez, los “animal spirits” (el retorno del apetito por riesgo) reaparecieron en el mercado de transacciones, tras una pausa en la primera mitad del año pasado inducida por aranceles.
Los traders de acciones de Morgan Stanley, que más temprano en el año anotaron su mejor segundo trimestre y luego su mejor tercer trimestre históricos, obtuvieron US$ 3.670 millones en el cuarto trimestre. En total, los ingresos de trading fueron US$ 5.430 millones, ligeramente por debajo de lo esperado.
Además del negocio de deuda, los resultados de banca de inversión se vieron reforzados por US$ 1.130 millones en comisiones por asesoría en fusiones y adquisiciones (M&A). Eso representa un alza de 45% interanual, superando con holgura el consenso, que apuntaba a un incremento promedio de 1,1%.
EquityZen: primera adquisición bajo Pick
Durante el trimestre, Morgan Stanley concretó su primera adquisición bajo la gestión de Pick, al acordar la compra de EquityZen, una plataforma para transar acciones de empresas privadas.
La operación refleja los esfuerzos de Wall Street por abrirse paso entre compañías de propiedad cerrada y sus ejecutivos, mientras muchas startups optan por permanecer privadas por más tiempo.
“Haremos operaciones cuando sean las operaciones correctas — seguimos evaluando cosas”, dijo Yeshaya. “El umbral para desplegar el exceso de capital mediante adquisiciones inorgánicas es muy alto”.
