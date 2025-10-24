Bolsa chilena abre al alza y futuros de Wall Street tocan máximos tras datos de inflación menores de lo esperado en EEUU

Todas las principales series del IPC de septiembre estuvieron una décima por debajo de lo esperado. Esto significa que, si bien la inflación general se reaceleró en una décima desde la serie de agosto, la serie subyacente se desaceleró en una décima.

La bolsa chilena subía en sus primeros negocios y los futuros de Wall Street alistaban una apertura también positiva este viernes, ya que los esperados datos de precios al consumidor de Estados Unidos resultaron ser más débiles de lo previsto, allanando aún más el camino para la política flexible de la Reserva Federal (Fed).

Tras una positiva sesión del jueves, el S&P IPSA abrió hoy con un alza de 0,4% hasta los 9.184,97 puntos, liderado por SQM-B (2,8%), Entel (1,8%) y CCU (1,5%). Casi todas las accione chilenas transaban al alza en estos primeros negocios.

Los futuros del Nasdaq subían 0,5%, los del S&P 400 0,3% y los del Dow Jones 0,2%. En cuanto a la renta fija, el rendimiento del Tesoro a dos años bajaba 3,8 puntos base (pb), liderando las caídas de toda la curva, y el treasury a 10 años volvía a perder la marca de 4%.

"Como un oasis que sacia la sed de un cansado viajero por el desierto, el IPC de hoy ofreció a los inversionistas el primer atisbo de información del árido y desolador páramo de datos gubernamentales que ha existido desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. No se sintieron decepcionados: la inflación fue más moderada de lo esperado, lo que provocó un tibio repunte del mercado de bonos y aseguró que la Fed recortará las tasas de interés en la reunión de la próxima semana", dijo el head global de Productos Securitizados en Janus Henderson, John Kerschner.

Todas las principales series del IPC de septiembre estuvieron una décima por debajo de lo esperado. El IPC general subió 0,2% mensual y 3% anual, mientras que el subyacente -sin alimento y energía, elementos más volátiles- subió 0,2% mensual 3% anual. Con ello, si bien la inflación general se reaceleró en una décima desde la serie de agosto, la serie subyacente se desaceleró en una décima.

Por otro lado, Europa se frenaba: el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,3%, arrastrado por la bolsa de París, mientras que el FTSE 100 de Londres operaba sin cambios relevantes. Las tasas soberanas repuntaban en la eurozona.

Previamente, al cierre de la jornada asiática, el Nikkei japonés subió 1,4% y así volvió en la práctica a niveles récord. El CSI 300 de China continental avanzó 1,2% y el hongkonés Hang Seng 0,7%.