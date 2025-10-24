Bolsa chilena abre al alza y futuros de Wall Street tocan máximos tras datos de inflación menores de lo esperado en EEUU
Todas las principales series del IPC de septiembre estuvieron una décima por debajo de lo esperado. Esto significa que, si bien la inflación general se reaceleró en una décima desde la serie de agosto, la serie subyacente se desaceleró en una décima.
Noticias destacadas
La bolsa chilena subía en sus primeros negocios y los futuros de Wall Street alistaban una apertura también positiva este viernes, ya que los esperados datos de precios al consumidor de Estados Unidos resultaron ser más débiles de lo previsto, allanando aún más el camino para la política flexible de la Reserva Federal (Fed).
Tras una positiva sesión del jueves, el S&P IPSA abrió hoy con un alza de 0,4% hasta los 9.184,97 puntos, liderado por SQM-B (2,8%), Entel (1,8%) y CCU (1,5%). Casi todas las accione chilenas transaban al alza en estos primeros negocios.
Los futuros del Nasdaq subían 0,5%, los del S&P 400 0,3% y los del Dow Jones 0,2%. En cuanto a la renta fija, el rendimiento del Tesoro a dos años bajaba 3,8 puntos base (pb), liderando las caídas de toda la curva, y el treasury a 10 años volvía a perder la marca de 4%.
"Como un oasis que sacia la sed de un cansado viajero por el desierto, el IPC de hoy ofreció a los inversionistas el primer atisbo de información del árido y desolador páramo de datos gubernamentales que ha existido desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. No se sintieron decepcionados: la inflación fue más moderada de lo esperado, lo que provocó un tibio repunte del mercado de bonos y aseguró que la Fed recortará las tasas de interés en la reunión de la próxima semana", dijo el head global de Productos Securitizados en Janus Henderson, John Kerschner.
Todas las principales series del IPC de septiembre estuvieron una décima por debajo de lo esperado. El IPC general subió 0,2% mensual y 3% anual, mientras que el subyacente -sin alimento y energía, elementos más volátiles- subió 0,2% mensual 3% anual. Con ello, si bien la inflación general se reaceleró en una décima desde la serie de agosto, la serie subyacente se desaceleró en una décima.
Por otro lado, Europa se frenaba: el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,3%, arrastrado por la bolsa de París, mientras que el FTSE 100 de Londres operaba sin cambios relevantes. Las tasas soberanas repuntaban en la eurozona.
Previamente, al cierre de la jornada asiática, el Nikkei japonés subió 1,4% y así volvió en la práctica a niveles récord. El CSI 300 de China continental avanzó 1,2% y el hongkonés Hang Seng 0,7%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo
Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete