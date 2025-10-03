Wall Street abre al alza y busca nuevo récord en positiva sesión de bolsas globales pese al freno presupuestario de EEUU

A nivel local, el IPSA remontaba 0,2% para afirmarse sobre los 8.900 puntos. El japonés Nikkei avanzó 1,9% a nuevos máximos históricos, animado por la nueva valorización de OpenAI y su efecto general en las perspectivas sobre la IA.

La Bolsa de Nueva York y varias otras plazas bursátiles subían este viernes, ya que los agentes del mercado están dejando de lado la incertidumbre de una tercera jornada con el gobierno federal cerrado en Estados Unidos.

Después de lograr ayer su trigésimo máximo histórico de 2025, el S&P 500 sumaba 0,2% esta mañana, al igual que el Dow Jones y el Nasdaq.

A nivel local, el S&P IPSA remontaba 0,2% hasta los 8.915,04 puntos, liderado por SQM-B (0,9%), CMPC (0,8%) y Vapores (0,7%).

En Europa, el FTSE 100 de Londres escalaba 0,5% a un nuevo récord, mientras que el continental Euro Stoxx 50 no mostraba cambios relevantes.

El japonés Nikkei avanzó 1,9% a nuevos máximos históricos, fuertemente respaldado por Hitachi (10,3%), un fabricante de variados productos tecnológicos que -tal como Wall Street- se vio beneficiado por la nueva valorización de OpenAI y su efecto general en las perspectivas sobre la IA.

Las bolsas mundiales se encuentran en niveles récord, si se toma como referencia el MSCI World de mercados desarrollados.

Navegando el cierre

"Hay indicios de que los participantes en el mercado parecen estar adoptando, por fin, una visión mucho más lógica de los acontecimientos, ignorando en gran medida la pantomima política que rodea al actual cierre del gobierno estadounidense, bloqueando el ruido y adoptando la visión racional de que dicho cierre no tiene prácticamente ningún impacto significativo en las perspectivas macroeconómicas o de política monetaria", observó el estratega sénior de Pepperstone, Michael Brown.

Con el cierre temporal de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, sigla en inglés), las nóminas no agrícolas de septiembre no se publicaron esta mañana.

Revelio Labs, una firma privada de inteligencia en mercado laboral, calcula que hubo una creación de más de 60 mil nóminas el pasado mes, pero también que la métrica de la BLS habría arrojado 38 mil nóminas, por debajo de las 53 mil en las estimaciones de consenso. En tanto, el modelo de la Fed de Chicago cifra una tasa de desempleo estable en 4,3%, lo que no significaría ninguna sorpresa.

A las 11:00 horas el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), institución privada, dará a conocer su encuesta de confianza empresarial del sector servicios. Usualmente un reporte de alto interés, se espera que hoy capte aún más atención ante la falta de referencias gubernamentales.

El hongkonés Hang Seng se redujo 0,5%, mientras que las bolsas de China continental permanecieron cerradas por la Semana Dorada del país asiático.