Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Wall Street abre al alza y busca nuevo récord en positiva sesión de bolsas globales pese al freno presupuestario de EEUU

A nivel local, el IPSA remontaba 0,2% para afirmarse sobre los 8.900 puntos. El japonés Nikkei avanzó 1,9% a nuevos máximos históricos, animado por la nueva valorización de OpenAI y su efecto general en las perspectivas sobre la IA.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 3 de octubre de 2025 a las 10:41 hrs.

acciones Bolsas internacionales mercados internacionales mercado bursatil IPSA Wall Street mercados locales Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

El encuentro sobre family offices que reunió a los Casanueva, Del Río, Pavez y Anastassiou en Zapallar
2
Empresas

Exministros desmenuzan causas y alertan gravedad de la crisis financiera del Minvu
3
Empresas

Tras despidos masivos, Correos de Chile promete convertirse en una empresa logística 100% autofinanciada
4
Empresas

Vitacura lanza licitación para nueva concesión en sector de BordeRío y apunta a “restituir la continuidad del parque”
5
Mercados

Andrés Venegas, de Credicorp Capital: “Las elecciones en Chile pueden ser un catalizador para el mercado de capitales”
6
Mercados

Banchile y venta de estaciones de servicio: lo recaudado se destinará a pagar obligaciones financieras
7
Empresas

Entel por compra de Telefónica Chile: “Estamos mirando de cerca todas las alternativas que agreguen valor”
8
Empresas

Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete