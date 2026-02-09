IPSA sube a niveles de 11.300 puntos en línea con Wall Street frente a una semana cargada de datos económicos en EEUU

El índice chileno avanzaba 0,6%, mientras que en Nueva York, el Nasdaq qubía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones operaba plano. Gracias a un fuerte repunte de viernes, el S&P 500 logró compensar sus caídas previas de la semana, que para el Nasdaq sí terminó en rojo.

La Bolsa de Santiago subía este lunes, en una sesión que viene marcada por los fuertes avances bursátiles en Japón, y que antecede a varias posibles cifras económicos de impacto en Estados Unidos.

Tras una semana bajista, el S&P IPSA subía 0,6% hasta los 11.278,04 puntos, con las acciones de Banco de Chile (2,8%), Engie (2,8%) y Mallplaza (2,6%) a la cabeza. Similares retornos están viendo los demás índices bursátiles de América Latina, salvo por el de la plaza argentina.

En Nueva York, el Nasdaq qubía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones operaba plano. Gracias a un fuerte repunte de viernes, el S&P 500 logró compensar sus caídas previas de la semana, que para el Nasdaq sí terminó en rojo.

"Los fundamentos económicos y empresariales subyacentes siguen siendo positivos en general, y los datos, junto con el crecimiento de las ganancias, nos sugieren que hay suficiente resiliencia para que las acciones resistan y superen algunas turbulencias a corto plazo", escribió el estratega jefe de inversiones en Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.

Se viene un calendario económico ajetreado en EEUU: mañana martes se publicarán las ventas minoristas de diciembre, el miércoles las nóminas no agrícolas de enero y el viernes el IPC de enero.

La curva de rendimientos del Tesoro se empinaba y el dólar global caía fuerte, tras la noticia de que el regulador chino le ordenó a los bancos privados reducir su cartera de treasuries, bajo el argumento de diversificar riesgos.

Europa y Asia

Cruzando el Atlántico, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres bajaba 0,1%.

En Japón, el Nikkei subió 3,9% a un nuevo máximo histórico gracias al arrollador triunfo de Sanae Takaichi y el Partido Liberal Democrático en las elecciones anticipadas que convocó la primera ministra. En Hong Kong, el Hang Seng subió 1,8%, y en China continental el CSI 300 avanzó 1,6%.

"Los inversionistas están entusiasmados con la perspectiva de las medidas de estímulo económico y el deseo del primer ministro de impulsar la inversión empresarial en el ámbito tecnológico", escribió el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould.

"El Nikkei ha subido 68% desde abril de 2025, en un contexto de debilidad del yen, lo que hace que las exportaciones del país sean más competitivas desde el punto de vista de los precios, y de cambio en el panorama político. Se trata de una variación inusualmente grande para un índice bursátil en un período tan corto", repasó.