Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA sube a niveles de 11.300 puntos en línea con Wall Street frente a una semana cargada de datos económicos en EEUU

El índice chileno avanzaba 0,6%, mientras que en Nueva York, el Nasdaq qubía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones operaba plano. Gracias a un fuerte repunte de viernes, el S&P 500 logró compensar sus caídas previas de la semana, que para el Nasdaq sí terminó en rojo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 9 de febrero de 2026 a las 13:05 hrs.

IPSA Wall Street mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Bolsa chilena mercado bursatil Acciones Benjamín Pescio
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
2
Empresas

Maitencillo se prepara para la llegada de un nuevo condominio residencial
3
Empresas

La reservada carta de Máximo Pacheco a los principales CEO mineros del mundo
4
Empresas

Xiaomi se lanza por el mercado chileno: gigante china abrirá diez tiendas y traerá sus autos eléctricos al país
5
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
6
DF MAS

Autoridad obliga a ex dueño a dejar de usar marca WOM en Colombia
7
DF MAS

Alex Wiesner, el health coach de Kast: “Hemos conversado hacer un gimnasio en La Moneda, pero no es aún decisión tomada”
8
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete