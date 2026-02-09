IPSA sube a niveles de 11.300 puntos en línea con Wall Street frente a una semana cargada de datos económicos en EEUU
La Bolsa de Santiago subía este lunes, en una sesión que viene marcada por los fuertes avances bursátiles en Japón, y que antecede a varias posibles cifras económicos de impacto en Estados Unidos.
Tras una semana bajista, el S&P IPSA subía 0,6% hasta los 11.278,04 puntos, con las acciones de Banco de Chile (2,8%), Engie (2,8%) y Mallplaza (2,6%) a la cabeza. Similares retornos están viendo los demás índices bursátiles de América Latina, salvo por el de la plaza argentina.
En Nueva York, el Nasdaq qubía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones operaba plano. Gracias a un fuerte repunte de viernes, el S&P 500 logró compensar sus caídas previas de la semana, que para el Nasdaq sí terminó en rojo.
"Los fundamentos económicos y empresariales subyacentes siguen siendo positivos en general, y los datos, junto con el crecimiento de las ganancias, nos sugieren que hay suficiente resiliencia para que las acciones resistan y superen algunas turbulencias a corto plazo", escribió el estratega jefe de inversiones en Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.
Se viene un calendario económico ajetreado en EEUU: mañana martes se publicarán las ventas minoristas de diciembre, el miércoles las nóminas no agrícolas de enero y el viernes el IPC de enero.
La curva de rendimientos del Tesoro se empinaba y el dólar global caía fuerte, tras la noticia de que el regulador chino le ordenó a los bancos privados reducir su cartera de treasuries, bajo el argumento de diversificar riesgos.
Europa y Asia
Cruzando el Atlántico, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres bajaba 0,1%.
En Japón, el Nikkei subió 3,9% a un nuevo máximo histórico gracias al arrollador triunfo de Sanae Takaichi y el Partido Liberal Democrático en las elecciones anticipadas que convocó la primera ministra. En Hong Kong, el Hang Seng subió 1,8%, y en China continental el CSI 300 avanzó 1,6%.
"Los inversionistas están entusiasmados con la perspectiva de las medidas de estímulo económico y el deseo del primer ministro de impulsar la inversión empresarial en el ámbito tecnológico", escribió el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould.
"El Nikkei ha subido 68% desde abril de 2025, en un contexto de debilidad del yen, lo que hace que las exportaciones del país sean más competitivas desde el punto de vista de los precios, y de cambio en el panorama político. Se trata de una variación inusualmente grande para un índice bursátil en un período tan corto", repasó.
