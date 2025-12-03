Bolsa chilena va por más: IPSA alcanza la marca inédita de 10.200 puntos y busca un séptimo récord consecutivo

El índice está a poco de superar los 65 récords y asegurar el año con más marcas históricas en tres décadas. El IPSA alcanzó máximos de la sesión luego de que se conocieron en EEUU débiles cifras de empleo privado, que no cayeron bien en los principales índices de Wall Street. La demanda se trasladaba hacia la renta fija.

La Bolsa de Santiago alcanzaba una nueva marca histórica a mitad de semana, mientras se espera que la Reserva Federal (Fed) siga relajando las condiciones financieras, con nuevos signos de enfriamiento laboral y la presunta ventaja del asesor de la Casa Blanca para liderar la entidad.

El S&P IPSA subía 0,5% hasta los 10.201,07 puntos antes del mediodía de este miércoles, cifra que no tiene precedentes en el historial de operaciones intradiarias del mercado local. La plaza chilena subió marginalmente en la víspera, logrando seis máximos históricos consecutivos y 64 en el curso del año. Si el IPSA supera los 65, habrá asegurado el año con más récords desde 1991.

CAP (3,5%), Engie (2,6%) y CMPC (2,5%) lideraban las ganancias dentro del índice, y Falabella (1,3%) le daba un impulso relevante por su alta ponderación. La Bolsa acaba de hacer pública una nueva compra de acciones de Falabella por parte de la familia Fürst, confirmando lo que DF anticipó en la tarde del martes.

La expectativa antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre no ha dejado de contribuir a los avances del IPSA, según analistas. En su cartera recomendada de diciembre, Credicorp Capital considera factible que "el mercado registre un alza hasta los 10.400-10.500 puntos previo al balotaje, luego de lo cual no descartamos alguna corrección menor antes del cierre de año". Esto último, observando lo ocurrido después de la primera vuelta presidencial de 2009, en la que ganó Sebastián Piñera.

Bolsas internacionales

En Wall Street, por otro lado, el Nasdaq caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,1% y el Dow Jones operaba plano en los primeros negocios. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 operaba plano y el FTSE 100 de Londres disminuía 0,2%. Al cierre de la bolsa de Tokio, el Nikkei subió 1,1%, pero en China fue distinto, ya que el Hang Seng cayó 1,3% y el continental CSI 300 de China bajó 0,5%.

La renta fija gana preferencias sobre las acciones estadounidenses. Los rendimientos del Tesoro caían alrededor de 3 puntos base, tras conocerse esta mañana que noviembre vio una contracción de 32 mil nóminas privadas, según el informe ADP, cuando se esperaba una creación de 10 mil empleos. A las 12:00 (hora de Chile) se publicará el índice ISM de servicios.

Desde temprano dominaba una expectativa de política monetaria flexible. Trump dijo que planea anunciar su nombramiento para dirigir la Fed a principios de 2026, tras considerar a unos 10 candidatos. El mandatario insinuó que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, podría ser una posibilidad, y señaló que el candidato deberá ser confirmado por el Senado.

Los inversionistas toman en cuenta las inclinaciones de Hassett, a quien ven llevando la delantera, para anticipar esta dirección más laxa de las tasas de interés. En todo caso, la idea también ha presionado hacia arriba las tasas largas, que vigilan la influencia política sobre decisiones monetarias.

Los operadores están dando prácticamente por hecho que la Fed volverá a recortar su tipo oficial en la reunión de diciembre. Mirando hacia el conjunto de 2026, ven probable que el banco central baje las tasas incluso tres veces más.