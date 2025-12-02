Donald Trump dice que nominará al sucesor de Jerome Powell al mando de la Reserva Federal a principios de 2026

El mandatario continúa extendiendo la incertidumbre sobre el nuevo presidente del banco central estadounidense. Kevin Hassett asoma como favorito, pero Trump dejó abierta la puerta a otros nombres.

Donald Trump afirmó que anunciará a su elegido para liderar la Reserva Federal “a comienzos del próximo año”, prolongando la incertidumbre sobre el reemplazo de Jerome Powell como presidente del banco central estadounidense, tras un proceso de selección que se ha extendido por meses.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una reunión televisada del gabinete el martes, pocos días después de asegurar que ya había decidido quién asumiría el cargo cuando finalice el mandato de Powell en mayo de 2026.

“Anunciaremos probablemente a comienzos del próximo año al nuevo presidente de la Fed”, dijo Trump, luego de calificar a Powell como “un buey testarudo” por no reducir las tasas de interés con mayor rapidez, una de sus críticas más recurrentes al banco central.

Las entrevistas con los principales funcionarios de la administración –incluidos Trump y el vicepresidente JD Vance– se realizarán en las próximas semanas. Hasta hace poco, la Casa Blanca había señalado que la nominación podría conocerse antes de Navidad.

Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico, es considerado el favorito. Consultado por un periodista si ese era su candidato preferido, Trump sonrió pero evitó responder. Tras ese intercambio, las apuestas se movieron rápidamente a favor de Hassett.

Este martes, Trump dijo que habían evaluado a 10 candidatos, pero que “nos quedamos con uno”. Sin embargo, evitó respaldar directamente a Hassett. En cambio, aseguró que quería que Scott Bessent, actual secretario del Tesoro y quien lidera el proceso de selección, asumiera el cargo.

“Hablé con Scott sobre tomar el puesto, pero no quiere”, comentó. Trump ya había dicho anteriormente que le gustaría que Bessent ocupara la presidencia de la Fed.

Tensiones de Trump con la Fed

Las tensiones entre el banco central y la administración Trump aumentaron durante el verano, cuando el presidente intentó despedir a la gobernadora Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario.

Cook ha negado las acusaciones y ahora demanda al presidente en un caso histórico que podría definir los límites de la independencia de la Fed frente a la Casa Blanca.

Powell podría seguir como gobernador hasta enero de 2028 tras concluir su mandato como presidente en mayo de 2026. La eventual nominación de Hassett requeriría aprobación del Senado y podría ocupar el puesto de Stephen Miran, otro aliado de Trump que se espera deje la junta de la Fed a comienzos del próximo año.