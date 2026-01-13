¿Imparable? Bolsa de Santiago ya se acerca a la marca de 11.200 puntos tras favorable IPC de diciembre en EEUU
El IPSA viene de cerrar sobre 11.000 puntos por primera vez. En la jornada asiática, lo que destacó este martes fue el salto de 3,1% del Nikkei en la Bolsa de Tokio, batiendo un nuevo récord por los rumores de que la primera ministra Sanae Takaichi podría llamar a elecciones anticipadas.
El mercado bursátil chileno seguía imparable y lograba máximos en medio de la apertura de Wall Street este martes, después de que el último reporte de precios al consumidor de 2025 en Estados Unidos trajera algunas señales más positivas de lo esperado.
Antes del mediodía, el S&P IPSA escalaba 1% hasta los 11.173,21 puntos con el liderazgo de SQM-B (3,2%), que registraba el mejor desempeño dentro del índice y además tiene una alta ponderación.
El IPSA viene de cerrar este lunes sobre la marca de 11.000 por primera vez, al ser Chile uno de los destinos de inversión más beneficiados frente a ciertas preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.
Mientras tanto, en los primeros negocios de Wall Street sus principales índices no mostraban una dirección clara, y los rendimientos del Tesoro caían un poco. La acción de JPMorgan (0,4%) subía, ya que en general sus resultados del cuarto trimestre superaron las estimaciones de los analistas. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,4% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,1%.
El IPC estadounidense subió 0,3% mensual y 2,7% anual en diciembre, tal como se esperaba. "El informe es un alivio y, a pesar del elevado aumento intermensual, debería hacer que aumenten las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) para mediados de año", planteó el analista de mercados de Oanda, Elior Manier.
En cuanto al IPC subyacente, este subió 0,2% mensual y 2,6% anual, ambas mediciones una décima por debajo de lo previsto. "La diferencia con respecto al dato general se debe a la mayor volatilidad de los precios de la energía a lo largo del mes, lo que también podría ser un factor importante para la inflación en 2026", apuntó Manier.
Movimientos en Japón
En China, el Hang Seng subió 0,9%, pero el CSI 300 bajó 0,6%. Por su parte, la Bolsa de Tokio volvió de un fin de semana largo con un fuerte impulso, y así el Nikkei saltó 3,1% para cerrar este martes en nuevos máximos históricos, por los rumores de que la primera ministra Sanae Takaichi podría llamar a elecciones anticipadas.
"Si ya no fuera necesario hacer concesiones a los partidos de la oposición, es probable que el oficialista Partido Liberal Democrático pueda actuar de forma más ambiciosa y audaz en lo que respecta a cualquier propuesta de flexibilización fiscal, aplicando las medidas drásticas que los participantes del mercado esperaban cuando Takaichi asumió el cargo", escribió el estratega sénior de Pepperstone, Michael Brown.
"Es evidente que un paquete de medidas de este tipo sería muy beneficioso para la renta variable nacional, aunque supondría un claro obstáculo para los bonos del Estado japonés a largo y ultralargo plazo, especialmente si se incrementa significativamente su emisión", elaboró.
