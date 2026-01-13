Click acá para ir directamente al contenido
¿Imparable? Bolsa de Santiago ya se acerca a la marca de 11.200 puntos tras favorable IPC de diciembre en EEUU

El IPSA viene de cerrar sobre 11.000 puntos por primera vez. En la jornada asiática, lo que destacó este martes fue el salto de 3,1% del Nikkei en la Bolsa de Tokio, batiendo un nuevo récord por los rumores de que la primera ministra Sanae Takaichi podría llamar a elecciones anticipadas.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 11:31 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

