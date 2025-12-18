Cristina Vergara, fund research director de BTG Pactual EEUU: “Estimamos un S&P en 7.500 puntos en los próximos 12 meses”
Además, la ejecutiva ve un impulso en el sector de la energía y oportunidades en otra clase de activos como renta fija.
Noticias destacadas
Tras un año que comenzó con la incertidumbre y volatilidad, debido a la guerra comercial que impulsó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la bolsa de dicho país logró repuntar gracias al impulso de la inteligencia artificial (IA) y las políticas fiscales y monetarias.
La fund research director de BTG Pactual en Estados Unidos, Cristina Vergara, afirmó que, a pesar de que 2025 fue un año lleno de sorpresas en el mercado, principalmente en lo económico, el resultado al cierre del ejercicio “es bastante positivo”.
- ¿Cuáles son las razones para estar positivos frente a las acciones de EEUU?
- Por todo lo relacionado a la IA, ya que el aumento de productividad es real. Lo segundo es la política monetaria, que ha dado un impulso positivo a los mercados accionarios, donde incluso la Reserva Federal (Fed) de EEUU está en un ciclo de recorte de tasas, donde esperamos que ajuste hasta llegar a su tasa neutral de 3,10%.
También, porque las políticas fiscales, que van a generar flujo de caja positivo a las empresas explicado por beneficios fiscales.
- ¿Ve un riesgo en una Fed más politizada?
Es más ruido que realidad. La independencia de la Fed es algo muy difícil de corromper, por lo que no lo consideramos como un riesgo que podría cambiar nuestro escenario base.
“Nuestra convicción (de inversión) está en la tecnología, porque tendrá muchos impactos en diversos sectores e industrias”
- ¿A nivel bursátil, cuál es su nivel objetivo para el S&P500 en 2026?
- Estimamos 7.500 puntos (hoy en 6.780 puntos) para los próximos 12 meses en el S&P, lo que es un crecimiento de 12% incluyendo los dividendos.
El impacto de la IA
- ¿Esta mirada se concentra en acciones de tecnología o en otros sectores?
- Nuestra convicción está en la tecnología, porque va a tener impacto en diversos sectores e industrias.
Otro sector que también se verá beneficiado es la energía, porque la IA tiene un consumo energético bastante alto.
Sin embargo, también hay oportunidades fuera del mercado accionario, como en el sector de salud a causa del envejecimiento y la renta fija, que tiene unos niveles de tasa bastante interesantes.
- ¿Aconsejaría diversificar el portafolio?
- Siempre recomiendo estar diversificado. Dependiendo del perfil del cliente, se puede apostar por la renta fija o acciones y complementando con activos como commodities o criptomonedas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete