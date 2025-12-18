Cristina Vergara, fund research director de BTG Pactual EEUU: “Estimamos un S&P en 7.500 puntos en los próximos 12 meses”

Además, la ejecutiva ve un impulso en el sector de la energía y oportunidades en otra clase de activos como renta fija.

Tras un año que comenzó con la incertidumbre y volatilidad, debido a la guerra comercial que impulsó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la bolsa de dicho país logró repuntar gracias al impulso de la inteligencia artificial (IA) y las políticas fiscales y monetarias.

La fund research director de BTG Pactual en Estados Unidos, Cristina Vergara, afirmó que, a pesar de que 2025 fue un año lleno de sorpresas en el mercado, principalmente en lo económico, el resultado al cierre del ejercicio “es bastante positivo”.

- ¿Cuáles son las razones para estar positivos frente a las acciones de EEUU?

- Por todo lo relacionado a la IA, ya que el aumento de productividad es real. Lo segundo es la política monetaria, que ha dado un impulso positivo a los mercados accionarios, donde incluso la Reserva Federal (Fed) de EEUU está en un ciclo de recorte de tasas, donde esperamos que ajuste hasta llegar a su tasa neutral de 3,10%.

También, porque las políticas fiscales, que van a generar flujo de caja positivo a las empresas explicado por beneficios fiscales.

- ¿Ve un riesgo en una Fed más politizada?

Es más ruido que realidad. La independencia de la Fed es algo muy difícil de corromper, por lo que no lo consideramos como un riesgo que podría cambiar nuestro escenario base.

“Nuestra convicción (de inversión) está en la tecnología, porque tendrá muchos impactos en diversos sectores e industrias”

- ¿A nivel bursátil, cuál es su nivel objetivo para el S&P500 en 2026?

- Estimamos 7.500 puntos (hoy en 6.780 puntos) para los próximos 12 meses en el S&P, lo que es un crecimiento de 12% incluyendo los dividendos.

El impacto de la IA

- ¿Esta mirada se concentra en acciones de tecnología o en otros sectores?

- Nuestra convicción está en la tecnología, porque va a tener impacto en diversos sectores e industrias.

Otro sector que también se verá beneficiado es la energía, porque la IA tiene un consumo energético bastante alto.

Sin embargo, también hay oportunidades fuera del mercado accionario, como en el sector de salud a causa del envejecimiento y la renta fija, que tiene unos niveles de tasa bastante interesantes.

- ¿Aconsejaría diversificar el portafolio?

- Siempre recomiendo estar diversificado. Dependiendo del perfil del cliente, se puede apostar por la renta fija o acciones y complementando con activos como commodities o criptomonedas.