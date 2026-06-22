Dólar abre a la baja tras reunión entre EEUU e Irán que trajo "progresos alentadores" tras un tenso fin de semana

El petróleo Brent caía 2,6% a US$ 78,5 por barril. Según los mediadores, se acordó un mecanismo de enlace para prevenir violaciones del alto al fuego por parte de Israel o Hezbolá en el Líbano.

El dólar abrió con una leve caída este lunes, después de que Estados Unidos e Irán concluyeran una primera ronda de diálogo diplomático en Suiza, evento que trajo anuncios conciliadores, habiendo comenzado en medio de altas tensiones.

Tras registrar un alza semanal, la divisa caía $ 2,8 hasta los $ 903,2 esta mañana en Chile. Un indicador del dólar global se estabilizaba, al igual que los precios del cobre. Los bonos del Tesoro volvieron en rojo del fin de semana largo estadounidense, con alzas de alrededor de 3,5 puntos base (pb) a lo largo de la curva de rendimientos.

El petróleo Brent caía 2,6% a US$ 78,5 por barril, después de que la ronda de conversaciones entre las delegaciones de EEUU e Irán terminara con "progresos alentadores", según los mediadores del proceso, al haber acordado un mecanismo de enlace para prevenir violaciones del alto al fuego por parte de Israel o Hezbolá en el Líbano.

Si bien la conclusión dio alivio al mercado energético, el camino fue pedregoso, precisamente debido a los enfrentamientos en este país árabe. Los inversionistas despidieron la semana con la noticia de que Irán había cancelado las conversaciones, y luego el régimen persa dijo haber cerrado el estrecho de Ormuz, mientras que Donald Trump amenazó con volver a las armas.

El acuerdo de paz firmado la semana pasada contempla una tregua en todo los frentes, incluyendo el Líbano, para abrir una ventana de 60 días de conversaciones más detalladas sobre el programa nuclear iraní. Se espera que durante la semana continúen las negociaciones de aspectos técnicos para destrabar estos asuntos.

Como cada último tramo del mes, el calendario económico trae cifras de crecimiento e inflación en EEUU. Este jueves se publicará la tercera y última lectura oficial del PIB en el primer trimestre, junto con las cifras de consumo y gasto personal de mayo, reporte que incluye el "indicador de precios favorito de la Reserva Federal".

Los operadores están dando por hecho que el banco central estadounidense subirá las tasas en 25 pb antes de que termine el año, e incluso consideran seriamente la posibilidad de que en estas cuatro reuniones restantes el alza acumulada sea de 50 pb.