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Alza de tasas en 75 puntos en tres pasos: el pronóstico de BofA para la Fed en lo que resta de 2026

En un informe publicado este lunes, la entidad destaca que mientras el mercado laboral ha permanecido estable, "el problema inflacionario de la Reserva Federal ha empeorado inequívocamente".

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 11:55 hrs.

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<p>Alza de tasas en 75 puntos en tres pasos: el pronóstico de BofA para la Fed en lo que resta de 2026</p>

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