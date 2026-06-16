Dólar pierde los $ 890 en apertura tras nueva caída del petróleo y previo a decisión de política del Banco Central

El petróleo Brent arriesgaba perder la marca de US$ 80 por barril, viendo que la cuenta regresiva antes de la firma oficial del acuerdo entre EEUU e Irán no se ha perturbado hasta el momento.

El dólar abrió de nuevo a la baja este martes, previo a que el Banco Central de Chile publique su anuncio de política y mañana la Reserva Federal (Fed) haga lo propio, mientras se aproxima la firma oficial del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, agendada para este viernes en Suiza.

Tras marcar cinco sesiones consecutivas a la baja, la divisa estadounidense caía $ 4,9 hasta los $ 889,4 en los primeros negocios del mercado cambiario chileno, según los datos de Bloomberg.

Ruta monetaria

El petróleo Brent se hundía 3,7% hasta US$ 80,1 por barril en una cuarta sesión a la baja, y que lo deja en nuevos mínimos desde principios de marzo, viendo que la cuenta regresiva antes del acuerdo no se ha perturbado hasta el momento.

En este contexto, las principales tasas de interés seguían aflojando, aunque de forma moderada, mientras un indicador del dólar global no tenía cambios relevantes, al igual que los precios del cobre.

El Banco de Japón elevó su tipo oficial a 1%, su mayor nivel en más de tres décadas, a medida que la entidad busca hacerse cargo de un inusual avance de la inflación, fenómeno que ya venía ocurriendo desde antes de la guerra en Medio Oriente.

Este martes a las 18:00 horas, cuando el mercado ya esté cerrado, será el turno del Banco Central de Chile para dar a conocer su decisión de tasas. No se espera que haya cambios en el tipo oficial, y es lo que también recomienda el Grupo de Política Monetaria.

Mañana miércoles temprano el Central publicará el Informe de Política Monetaria de junio, el que aportará un panorama más detallado sobre la economía, en momentos en que la incertidumbre geopolítica se ha despejado en buena medida gracias al acuerdo.

La reunión de la Fed promete ser el principal evento monetario a nivel global, pues se trata de la primera con Kevin Warsh como presidente. El banco central estadounidense, que tampoco anunciaría cambios en la tasa oficial, publicará su informe trimestral de proyecciones económicas, que incluye el mapa de puntos (dot plot) con las expectativas de tasa de sus miembros.