Dólar abre con leve baja en el mercado cambiario chileno en medio de mayor calma por tensión en Medio Oriente

El dólar bajaba levemente en las primeras operaciones del jueves en el mercado cambiario chileno, en línea con una mayor calma externa frente a la tensión en Medio Oriente y mientras se digerían nuevas cifras del mercado laboral estadounidense.

Al inicio de las negociaciones, el dólar cotizaba a $930,64, con un descenso de $ 2,61 desde el cierre del miércoles, cuando terminó al borde de un nuevo máximo anual por los ataques entre EEUU e Irán y la sorpresa del IPC nulo en junio en Chile. El dollar index casi no registraba variación, mientras que el precio futuro del cobre referencial Comex subía 2,11%, a US$ 6,23 por libra.

"El dólar peso comienza a la baja y cotiza en $ 930 tras el día de ayer donde estuvimos muy cerca del máximo del año. Con el rebote del cobre y una recuperación de las bolsas el apetito de la renta variable aumenta y vemos un freno en el dollar index, que sigue firme por sobre los 100,700 puntos", dijo Rodrigo Castillo, director general de BeFX.

Al inicio de la sesión también se informó que el número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 215.000, por debajo de lo previsto​​​​​​, según dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 217.000, frente a una estimación anterior de 215.000.

"En relación a la posición de los no residentes vemos una fuerte subida lo que ayuda a explicar la subida del día lunes. Los extranjeros llegan a la importante suma de US$ 16.487 millones en contra del peso chileno. Este es un claro reflejo de una posición negativa contra chile y en especial contra el peso chileno", agregó Castillo.