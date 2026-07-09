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Dólar abre con leve baja en el mercado cambiario chileno en medio de mayor calma por tensión en Medio Oriente

El dollar index casi no registraba variación, mientras que el precio futuro del cobre referencial Comex subía 2,11%, a US$ 6,23 por libra.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 08:45 hrs.

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<p>Dólar abre con leve baja en el mercado cambiario chileno en medio de mayor calma por tensión en Medio Oriente</p>

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