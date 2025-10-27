Click acá para ir directamente al contenido
Dólar baja de $ 940 ya que distensión de guerra comercial entre China y EEUU impulsa al cobre a máximos históricos

El dólar se debilitaba en casi todos los mercados emergentes. El cobre subía a US$ 5 por libra (más de US$ 11 mil por tonelada) para acercarse a un récord intradía, mientras que en La Rueda publicada por Cochilco este lunes, alcanzó un precio sin precedentes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 11:21 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

