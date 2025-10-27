Click acá para ir directamente al contenido

Gobierno anuncia acuerdo con generadoras para restituir sobrecobros en cuentas de la electricidad
El GPM le recomienda al Banco Central mantener la tasa de interés en reunión de este lunes y martes

De forma unánime, el grupo compuesto por los economistas Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Kevin Cowan, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman, sugiere que la Tasa de Política Monetaria (TPM) continúe en 4,75%.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 13:28 hrs.

<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

