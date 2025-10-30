Dólar abre al alza y el cobre pierde sus máximos tras mensaje de la Fed que sembró dudas sobre próximo recorte de tasas

El cobre bajaba 1,3% en Londres, mientras las tasas de interés estadounidenses y un indicador del dólar global se estabilizaban, después de su fuerte salto de ayer por las noticias de política monetaria.

El dólar abrió al alza este jueves, después de que la Reserva Federal echara un balde de agua fría a los entusiastas de la relajación monetaria. El cobre perdía sus máximos más allá del acuerdo entre Estados Unidos y China para aliviar sus tensiones comerciales, algo que el mercado llevaba días anticipando.

La divisa subía $ 3,6 hasta los $ 945,7 en la apertura del mercado cambiario chileno. Es su última sesión de la semana, ya que mañana viernes es feriado nacional por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

El cobre bajaba 1,3% desde sus niveles récord, para cotizar a US$ 5 por libra en Londres. Las tasas de interés estadounidenses y un indicador del dólar global se estabilizaban, después de su fuerte salto de ayer por las noticias de política monetaria.

La Fed anunció un nuevo recorte de 25 puntos base sobre su tasa oficial, como se esperaba, pero su presidente, Jerome Powell, advirtió que una próxima rebaja tan pronto como en diciembre está lejos de ser algo que el banco central dé por descontado.

Los comentarios tuvieron lugar en horas de baja liquidez para el mercado chileno, y el tipo de cambio cerró sus operaciones con la conferencia de prensa aún en curso. Atento al tono más restrictivo de Powell, el dólar-peso moderó su caída inicial.

El mercado también está asimilando hoy las noticias desde Corea del Sur, donde Donald Trump y Xi Jinping llegaron a un acuerdo al margen de la cumbre APEC, algo que de todas formas se venía anticipando desde que comenzó la semana, y por lo tanto en gran medida ya estaba incorporado en los precios.

Fueron varios los puntos acordados. Entre los más destacados, EEUU extenderá por un año la suspensión de algunos de sus llamados aranceles recíprocos sobre China. Por su parte, Beijiing postergará amplios controles de exportación de tierras raras.