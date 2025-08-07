Dólar abre plano tras entrada en vigencia de aranceles de Trump y frente a esperanzas de tregua en Ucrania

El tipo de cambio cerró ayer con un alza de casi $ 10 y se desacopló de la situación en el exterior, ya que el anuncio de acumulación de reservas del Banco Central tomó por sorpresa al mercado, desde donde hubo críticas por el timing de la decisión.

El dólar abrió plano este jueves, con lo que retiene por el momento su fuerte avance de la víspera, en un clima de inversiones global que se ve imperturbable frente a la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos.

La divisa cotizaba a $ 976 en los primeros negocios de la jornada, sin cambios relevantes frente al cierre del miércoles, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El tipo de cambio cerró ayer con un alza de casi $ 10 y se desacopló de la situación en el exterior, ya que el anuncio de acumulación de reservas del Banco Central tomó por sorpresa al mercado, desde donde hubo críticas por el timing de la decisión.

Eventos en la mira

Los mercados internacionales están calmados. No se veían cambios relevantes en el dólar frente a una canasta de comparables, ni en las principales tasas de interés soberanas. Los precios del cobre subían un poco.

Los aranceles "recíprocos" de Donald Trump entraron en vigor este jueves. Más allá de eso, el apetito por riesgo sigue vivo -los futuros de Wall Street volvían a subir-, luego que Rusia confirmara que pronto habrá una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump para discutir la guerra en Ucrania. El mercado espera que al menos se consiga una tregua.

Además, los líderes de los bancos regionales de la Reserva Federal se han mostrado a favor de recortar las tasas pronto, confirmando las apuestas hechas por el mercado una vez que las nóminas no agrícolas del viernes pusieran la vulnerabilidad del empleo en la primera línea de las preocupaciones.

Las peticiones semanales de subsidios por desempleo sorprendieron ligeramente al alza esta mañana. Además, los reclamos continuos saltaron a máximos desde noviembre de 2021. Los operadores de futuros y swaps descuentan más de un 90% de probabilidad de que la Fed baje las tasas en septiembre.