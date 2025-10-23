Dólar cae a su menor precio intradía desde julio a medida que el cobre se acerca a nuevos máximos históricos

El futuro de cobre escalaba 1,6% hasta los US$ 4,92 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, situación que lo deja muy cerca del peak de US$ 4,93 registrado el 9 de octubre. Comentarios de Goldman Sachs y de Antofagasta Minerals le están dando nuevo impulso al metal rojo.

El dólar caía decididamente este jueves en Chile, ya que el cobre reaccionaba a la confirmación de las expectativas alcistas del mercado por restricciones de oferta del metal y expectativas de recortes de tasas de interés.

Después de cerrar ayer en mínimos de un mes, el tipo de cambio chileno bajaba $ 5,7 hasta los $ 944,7 antes del mediodía, no sólo cotizando en su precio más bajo de la sesión, sino también en su menor precio intradiario desde el 9 de julio en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

"La fuerte alza del cobre debido a las proyecciones de menor producción, junto con el mayor flujo de no residentes y del sector real liquidando dólares, influyeron en que el tipo de cambio rompiera el soporte de $ 948. Podría probar el de $ 940, dependiendo de si todos los agentes financieros mantienen al dólar ofrecido. Otro factor clave es que la Dipres el miércoles y el jueves ha liquidado US$ 300 millones en total", dijo a DF el FX trader de la mesa de dinero Sales & Trading del Banco Bci, Jorge Concha.

Por primera vez desde julio, la posición neta de los agentes extranjeros bajó de US$ 3 mil millones contra el peso chileno en el mercado derivado, según datos del Banco Central al martes.

"En general, hemos sido positivos con el peso chileno a medida que se acercan las elecciones en Chile y dadas las dinámicas recientes, con la apreciación de la divisa desde los mínimos del último trimestre, sugiriendo un aumento del optimismo del mercado", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

Agitación de commodities

El futuro de cobre escalaba 1,6% hasta los US$ 4,92 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, situación que lo deja muy cerca del peak de US$ 4,93 registrado el 9 de octubre. Los precios récord del cobre son US$ 4,94 al cierre y US$ 5,04 en cotizaciones intradía, logrados en mayo de 2024.

Según Goldman Sachs, la mayoría de los agentes de la industria con los que se contactó en el marco de la LME Week esperan que el cobre siga probando nuevos máximos históricos. Además, Antofagasta Minerals estimó una producción de cobre para 2026 que estuvo en la parte baja de las expectativas del mercado.

Mirando hacia China, el Comité Central del Partido Comunista concluyó su Cuarto Pleno, una importante reunión de política económica que en esta ocasión se enfocó en definir su plan quinquenal número 15. El comité profundizó en sus focos ya conocidos, sin grandes cambios estratégicos.

"China está bastante fuerte, la mayoría de los datos macroeconómicos del país han sido bastante buenos, y creo que hay bastantes posibilidades de que recibamos más estímulos. Las ventas minoristas chinas no fueron tan buenas, por lo que el consumo es un área obvia de la economía donde pueden ser capaces de hacer más", dijo a Reuters el director gerente de Commodity Market Analytics, Dan Smith.

Un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes, pese a que los rendimientos del Tesoro de EEUU repuntaban ligeramente desde sus recientes mínimos.

Sí había movimiento también en el mercado energético: los precios del petróleo subían más de 5%, tras una fuerte ola de sanciones occidentales contra Rusia, país al que acusan de no comprometerse con finalizar su guerra contra Ucrania.

Este es el último día antes de que se publique el IPC de septiembre en EEUU, reporte que fue postergado desde su fecha inicial, debido a un cierre de gobierno que ya es el segundo más largo en la historia del país norteamericano.