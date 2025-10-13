Dólar cierra levemente en baja con ayuda del cobre luego que Trump suavizara su retórica comercial en torno a China

La paridad local subió casi $ 10 el viernes y el metal rojo tuvo su peor sesión desde abril, luego que Trump amenazara a China con masivos aranceles a partir del 1 de noviembre y dijera que no ve razones para reunirse con Xi Jinping en la cumbre APEC de fin de mes.

El dólar empezó la semana un poco más abajo, ya que la postura algo más conciliadora de Donald Trump relajó un poco las tensiones del mercado, que siguió atento las repercusiones de sus últimas amenazas arancelarias contra China durante el fin de semana.

Sin embargo, no pudo retener los $ 956 en los que cotizó a primera hora. El tipo de cambio local se quedó en $ 959,2 al cierre de la sesión, una caída de $ 1,6 desde el cierre de la semana pasada, de acuerdo con los datos de Bloomberg.

"No se preocupen por China, ¡todo irá bien! El muy respetado presidente Xi (Jinping) solo ha tenido un mal momento. Él no quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡EEUU quiere ayudar a China, no perjudicarla! Presidente DJT", publicó Trump en su red Truth Social este domingo.

El cobre repuntó 2,7% a US$ 4,9 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. El peso argentino, el real brasileño y el rand sudafricano vieron los mejores retornos del mundo emergente. El dollar index, que compara al billete verde con otros pares globales y no ha tenido la misma reacción que las paridades latinoamericanas, recuperaba 0,3% en la sesión.

No hubo referencias desde la renta fija estadounidense, por el feriado federal del Columbus Day. Mientras, el gobierno en Washington ya lleva casi dos semanas inactivo por falta de acuerdo sobre su financiamiento.

Renovado conflicto

"Tras la escalada de las tensiones arancelarias instigada por EEUU el viernes, Latinoamérica experimentó depreciaciones importantes, ya que las materias primas también se vieron significativamente afectadas... El tono más amigable de la administración de EEUU durante el fin de semana podría calmar la volatilidad", repasaron los estrategas de BBVA liderados por Alejandro Cuadrado.

La paridad dólar-peso subió casi $ 10 el viernes y el cobre tuvo su peor sesión desde abril, luego que Trump amenazara a China con masivos aranceles a partir del 1 de noviembre y dijera que no ve razones para reunirse con Xi Jinping en la cumbre APEC de fin de mes, ante lo que denunció como un intento de establecer controles de exportación con terceros países al margen de las negociaciones con Washington.

Ya con los mercados cerrados ese día, Trump anunció aranceles adicionales de 100% sobre China, entre otras medidas. El domingo, Beijing se mostró firme al asegurar que adoptará todas las medidas correspondientes para responder a la ofensiva estadounidense, culpando a la Casa Blanca por el giro que tomaron las negociaciones.

"El peso chileno había estado capitalizando algunas rupturas de correlación, mayores expectativas de un cambio político y precios más altos del cobre. Sin embargo, el movimiento se descarriló el viernes, ya que los mercados de riesgo se vieron arrastrados a la baja y el cobre cayó significativamente. Todavía nos gusta el peso y buscamos techos entre $ 965 y $ 980 como una oportunidad para volver a entrar en posiciones largas", comentó BBVA.

Al menos hasta el cierre del jueves, los agentes extranjeros habían estado moderando su apuesta sobre el peso chileno en contratos a plazo. La posición neta de los no residentes se cifró ese día en aproximadamente US$ 3 mil millones contra el peso, la menos agresiva desde el 11 de julio, según datos del Banco Central.

"La interrupción en la segunda mina de cobre más grande del mundo, Glasberg, en Indonesia, ha hecho que el precio del cobre supere los US$ 10.500 por tonelada (US$ 4,76 la libra). Los términos de intercambio de Chile están volando alto y el peso debería estar comportándose mucho mejor. Si los datos confirman la debilidad del mercado laboral estadounidense, el dólar-peso debería estar presionando ahora hacia la zona de $ 925", escribió el head global de mercados de ING, Chris Turner.

"El peso también podría encontrar más apoyo en el período previo a las elecciones generales del 16 de noviembre, ante la perspectiva de que José Antonio Kast, un candidato favorable al mercado, sea elegido presidente. Las encuestas sugieren que se espera que derrote a la candidata de izquierda con 49% frente a 32% de los votos en la segunda vuelta", complementó.