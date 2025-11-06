Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre en baja cerca de $ 940 a medida que inversionistas apuestan a un próximo recorte de tasas de la Fed

Los operadores descuentan dos tercios de probabilidad de que el banco central baje en 25 puntos su tipo oficial en la última reunión del año. Han aparecido nuevas referencias sobre el mercado laboral: la encuesta Challenger dio a conocer la mayor cantidad de recortes de empleo que haya visto un mes de octubre en más de dos décadas.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2025 a las 08:45 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio mercados locales mercados internacionales mercado cambiario peso chileno divisas Benjamín Pescio
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente de Grupo Jedimar asegura que “a pesar de todo, tenemos confianza en el país y seguimos invirtiendo”
2
Empresas

SEA da luz verde a megalínea que une Antofagasta y Santiago cuya inversión alcanza unos US$ 1.500 millones
3
Empresas

Utilidad de CCU cae 48% en el tercer trimestre: firma reveló escenario de bajo dinamismo en Chile
4
Mercados

Chilenos vuelven activamente a la búsqueda de viviendas y a solicitar créditos hipotecarios
5
Economía y Política

SII acelera tranco para actualizar la polémica fórmula de cálculo de las contribuciones de bienes raíces
6
Economía y Política

¿Cuáles son los cargos que pagan mejores sueldos en Chile? Depende de la industria, el tamaño de la empresa y el área funcional
7
Economía y Política

¿Deben pagarse las horas dedicadas a labores sindicales? La DT cambia el criterio y abre debate entre abogados
8
Mercados

Corte Suprema respalda resolución de la CMF que ordena a Transbank eliminar el servicio de adelantamiento de cuotas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete