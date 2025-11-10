LarrainVial sube precio objetivo de CAP tras resultados de la empresa: "Celebramos la recuperación del Ebitda sobre lo esperado"

El Ebitda de US$ 128 millones duplicó al del segundo trimestre, aunque se vio relativamente estable en términos interanuales. Esto significa que estuvo 37% sobre la estimación de consenso y 19% por encima del cálculo de LarrainVial.

LarrainVial valoró positivamente los últimos resultados de CAP, cuyo desempeño operacional superó los pronósticos del mercado en el tercer trimestre y le trajo un alza de precio objetivo.

El target de la corredora sobre CAP se revisó a $ 7.140 por acción (desde $ 6.050), manteniendo la recomendación "neutral". El conglomerado minero, que viene de una carrera alcista previo a los resultados, subía 0,7% este lunes para cotizar a $ 6.373 cerca del mediodía.

"Celebramos la recuperación del Ebitda sobre lo esperado", dijo el analista sénior de materias primas de LarrainVial, Juraj Domic, a través de un reporte sobre las cifras trimestrales publicadas el viernes.

El Ebitda de US$ 128 millones duplicó al del segundo trimestre, aunque se vio relativamente estable en términos interanuales. Esto significa que estuvo 37% sobre la estimación de consenso y 19% por encima del cálculo de LarrainVial. El Ebitda es un resultado operacional que omite la depreciación y amortización, gastos contables.

Domic destacó el efecto positivo del mark to market, un método contable que ajusta el valor de activos y pasivos a su precio de mercado actual: "Finalmente refleja la (inesperada) fortaleza de los precios" del mineral de hierro.

Y también el hecho de que, pese a los desafíos operacionales, el cash cost (costo de venta de los bienes junto con depreciación y amortización, excluyendo fletes) cayó a US$ 59 por tonelada y marcó un segundo trimestre por debajo del nivel de US$ 60.

"Nuestra principal preocupación siguen siendo las cifras de producción, ya que se mantuvieron estables intertrimestralmente, cuando esperábamos una mejora de las unidades de Los Colorados y Pleito", advirtió.

Según el analista, LarrainVial sigue atento a cualquier detalle sobre la trayectoria de recuperación operacional de CAP que se avecina en el cuarto trimestre y en 2026, con sus eventuales efectos sobre el cálculo del precio objetivo de la compañía.