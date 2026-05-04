¿Los buenos resultados de las Big Tech darán espacio para los mercados emergentes en los portafolios?

Aunque los inversionistas están elevando las exigencias por el alto gasto en inteligencia artificial, el buen desempeño de las tecnológicas sigue sosteniendo el apetito por activos estadounidenses.

Con los resultados de gran parte de las "Big Tech" como Meta, Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft, sobre la mesa, y cifras sólidas en general, el mercado comenzó a mirar con mayor exigencia el volumen de inversiones que estas compañías están destinando a inteligencia artificial (IA) y sobre todo, su capacidad para monetizarlas.

A la espera de otros resultados como Nvidia, los inversionistas están pidiendo mayores premios a estas compañías en medio de las dudas sobre qué tan rápido podrán rentabilizar ese gasto.

Sin embargo, para LarrainVial las Big Tech de Estados Unidos continúan siendo “un barómetro del sentimiento global” y mientras sus resultados se mantengan firmes y capaces de monetizar la inversión en inteligencia artificial.

"Unos resultados sólidos podrían sostener el apetito de este tipo de activos a nivel general, donde el capital institucional siga buscando la combinación de crecimiento y seguridad del Nasdaq en lugar de buscar rendimientos adicionales en mercados emergentes", dijo a DF la gestora del portafolio de acciones latinoamericanas de LarrainVial Asset Management, Camila Guzmán.

El presidente de DVA Capital, Fernando Gómez, explicó que, en términos de los headlines, las tecnológicas estuvieron más o menos en línea con lo esperado (resultados) por el mercado. "Un poco mejor, un poco peor, pero no son diferencias sustanciales”, sostuvo.

El foco sigue estando en cómo se aborda la inteligencia artificial a futuro. En ese grupo, el mercado observa especialmente a Amazon, Microsoft y Alphabet (Google), firmas que cuentan con negocios de nube capaces de monetizar parte de esa infraestructura.

El caso de Google es una de las mejor posicionadas, dado que además de su negocio de datacenters cuenta con modelos propios y chips de unidades de procesamiento tensorial (TPU), que en algunos aspectos podrían reemplazar a otras alternativas del mercado.

“El otro extremo es Meta”, indicó Gómez, y crece la expectación del mercado dado que la compañía no arrienda servicios de nube a terceros y debe monetizar sus inversiones a través de productos propios, suscripciones o una mayor venta de publicidad.

Normalización del optimismo

El análisis también abre espacio para los emergentes. Si bien LarrainVial interpreta la menor exposición hacia estos mercados como una “normalización del optimismo” más que un cambio estructural, la firma había advertido que una decepción en las guías de crecimiento de las tecnológicas podía elevar la volatilidad y abrir espacio para una rotación. Sin embargo, ese escenario no se terminó materializando con tanta fuerza.

Aunque el posicionamiento en mercados emergentes ya había mostrado una menor convicción en abril, según encuesta de Bank of America, la clave ahora es si el atractivo relativo del Nasdaq seguirá predominando por sobre alternativas de mayor riesgo.

Gómez coincide en el diagnóstico, aunque no descartó que mercados como Europa, China o incluso Chile puedan encontrar oportunidades ligadas al rally de la inteligencia artificial. A ello e suma el factor energético: la IA requiere cada vez más energía, lo que ya estaría generando cuellos de botella en Estados Unidos.

Así, mercados emergentes con materias primas clave para el desarrollo tecnológico, como el cobre y el litio, junto con algunas compañías europeas, podrían ganar protagonismo. Según Gómez, estos activos “tienen un rol mucho más relevante que el que tienen en la tecnología pura y dura de los otros segmentos”.

Y agregó: “Mencionar que, en ese caso, China, por las inversiones que ha hecho en el pasado, tiene una muy buena posición. Y su problema energético es de mucho menor escala que el que tiene Estados Unidos”.

En ese escenario, Chile también podría verse favorecido por su exposición a insumos críticos. “Chile tiene dos de los commodities que son bien relevantes para todo esto, que son cobre y litio”, señaló Gómez.





