Wall Street abre al alza con más impulso de Apple y la bolsa chilena sube apoyada por SQM en positiva sesión de bolsas mundiales

El S&P 500 crecía 0,5%, el IPSA avanzaba 0,6% y el Euro Stoxx 50 trepaba 1,7%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés y el Hang Seng hongkonés saltaron 0,7%. Otra historia era la de Reino Unido, donde el FTSE 100 perdía 0,7%.

Wall Street buscaba reanudar los máximos históricos este jueves, apuntalado por las nuevas inversiones de Apple y las esperanzas de que se logre una tregua en Ucrania, en un favorable clima de inversiones internacional.

El Nasdaq subía 0,8%, el S&P 500 crecía 0,5% y el Dow Jones ganaba 0,6% tras la apertura de la Bolsa de Nueva York. Apple (1,8%) seguía al alza, ya habiéndose conocido oficialmente su compromiso de inversión de US$ 100 mil millones adicionales para fabricar sus productos en Estados Unidos.

En Chile, el S&P IPSA abrió con un avance de 0,6% hasta los 8.296,55 puntos, liderado por las acciones de SQM-B (3,7%), Vapores (0,9%) y Falabella (0,8%).

Como se vio también el miércoles, el optimismo está en casi todos lados. En la eurozona, el Euro Stoxx 50 trepaba 1,7%. Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés avanzó 0,7% y el Hang Seng hongkonés saltó 0,7%, mientras que el CSI 300 de China continental apenas registró variaciones.

Razones para el optimismo

Los aranceles "recíprocos" de la Casa Blanca entraron en vigor este jueves, pero la confianza reina en el mercado, en parte gracias a las concesiones que Washington logró acordar con importantes socios comerciales, y mientras la negociación con China sigue su propio curso.

El mundo tecnológico celebra el hecho de que los aranceles de 100% a las importaciones que contengan semiconductores no correrán para empresas que estén "construyendo en EEUU". Así, Apple queda libre de los gravámenes, sobre todo después de haber reforzado su compromiso de inversión local.

Además, hay una cuota de alivio geopolítico. El Kremlin confirmó esta mañana que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán en los próximos días, en una cumbre destinada a buscar la paz en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo estar listo para unirse también a las conversaciones.

Todo esto ocurre en un entorno marcado por las expectativas de relajación monetaria en EEUU. Los operadores de futuros y swaps descuentan más de 90% de probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en septiembre.

Otra historia era la de Reino Unido, donde el FTSE 100 perdía 0,7% y las tasas cortas subían alrededor de 5 puntos base. El Banco de Inglaterra bajó su tipo oficial este jueves, como se esperaba, pero en el consejo hubo una sorpresiva división generada por partidarios de mantener los costos del crédito.