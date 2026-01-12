Bonos locales cierran 2025 con 45 emisiones y alcanzan su mejor nivel desde previo a la pandemia

Durante el ejercicio el mercado mantuvo un ritmo activo de colocaciones, que llegaron a US$ 5.800 millones en el período. El sector financiero, infraestructura y utilities lideraron las emisiones.

El mercado de renta fija cerró 2025 con un marcado dinamismo, consolidando su recuperación tras años de mayor cautela, alcanzando casi US$ 5.800 millones en emisiones.

Lo anterior, en un contexto de normalización gradual de las tasas y una demanda más selectiva por parte de los inversionistas institucionales.

Además, el mercado tuvo un ritmo activo de colocaciones, apoyado por mejores condiciones de acceso al financiamiento para emisores de buena calidad crediticia.

Según información recopilada por la gestora de fondos Link Capital, a lo largo del año se concretaron 45 emisiones de bonos, considerando como una sola transacción aquellas colocaciones realizadas el mismo día o emisiones sucesivas de una misma serie dentro del año calendario.

“Destacó el retorno de los bonos BBB, el protagonismo de las AFP en operaciones de gran escala y la reactivación de los fondos mutuos como actores relevantes en transacciones de mayor volumen”, dijo Covarrubias, de Link.

Los sectores que emitieron deuda

“2025 marcó un punto de inflexión para el mercado de capitales chileno, con colocaciones de bonos corporativos que superaron los UF 140 millones (cerca de US$ 5.800 millones), un nivel incluso mayor al observado antes de la pandemia”, sostuvo a DF el socio de Link Capital, Gonzalo Covarrubias.

Las operaciones abarcaron emisores de diversos sectores, con un claro predominio de los rubros financiero, infraestructura, utilities, retail e inmobiliario, y combinaron instrumentos en UF y pesos.

En cuanto a los plazos, las colocaciones incluyeron títulos con duraciones que van desde un poco más de dos años hasta vencimientos superiores a 15 años.

Este escenario permitió que emisores con clasificaciones de riesgo AA y A accedieran al mercado en condiciones competitivas, mientras que aquellos con menor nota debieron enfrentar mayores exigencias -principalmente en tasa de interés- para concretar sus colocaciones.

El universo analizado por Link Capital consideró emisiones de gran tamaño, con colocaciones relevantes de compañías como SQM, Arauco, CMPC, Costanera Norte, Cencosud y Patio Comercial. A ello se sumó una participación significativa de cajas de compensación y de empresas financieras no bancarias.

“En este contexto, destacó el retorno de los bonos con clasificación BBB, el fuerte protagonismo de las AFP en operaciones de gran escala y la reactivación de los fondos mutuos como actores relevantes en transacciones de mayor volumen”, agregó Covarrubias.

Santander lidera asesorías

El ranking de asesores financieros del mercado de renta fija evidenció una competencia estrecha entre bancos y firmas especializadas.

De acuerdo con la información entregada por Link Capital, Santander se ubicó en el primer lugar, con participación en 15 transacciones y un monto acumulado de UF 67 millones, equivalente a US$ 2.752 millones, concentrando el 44% del total medido en UF.

En la segunda posición se ubicó Link Capital, con 14 emisiones asesoradas y un monto de UF 57 millones (US$ 2.363 millones), lo que representó el 38% del total en UF.

El tercer lugar fue para Bci, que también participó en 14 transacciones, aunque por un monto menor, de UF 49 millones, equivalentes a US$ 2.004 millones.