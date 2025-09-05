El oro alcanza un nuevo récord histórico tras la debilidad en las cifras clave de empleo en EEUU

El metal precioso llegó a subir un 1,5% para alcanzar un nuevo máximo por encima de los US$ 3.600 la onza.

El oro subió hasta alcanzar un nuevo récord histórico este viernes, tras



El lingote llegó a subir un 1,5% para alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de los US$ 3.600 la onza, prolongando una fuerte subida esta semana a medida que se intensifican las expectativas de recortes de tipos. Este movimiento se produjo después de que un informe clave sobre las nóminas estadounidenses del viernes mostrara una desaceleración en la contratación, mientras que el desempleo alcanzó su nivel más alto desde 2021.



El oro al contado subía un 1,3%, a US$ 3.592,50 la onza a las 13:07 en Nueva York, lo que lo encamina a una ganancia del 4,2% esta semana, la mayor desde finales de mayo. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,5%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron.





Los menores costos de financiación tienden a aumentar el atractivo del oro, que no genera intereses, y que también se ha visto respaldado por una fuerte demanda de refugio seguro en medio de la preocupación por el futuro del banco central estadounidense.





Tanto el oro como la plata han más que duplicado su valor en los últimos tres años, con el aumento de los riesgos geopolíticos, económicos y del comercio global impulsando la demanda de activos refugio. La escalada de los ataques del presidente Donald Trump contra la Reserva Federal este año ha aumentado la preocupación por su independencia.

Trump ha prometido obtener una "mayoría, muy pronto" en el banco central y reducir los tipos de interés.





Los inversionistas también siguen esperando un fallo histórico sobre si Trump tiene motivos legítimos para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que podría permitirle reemplazarla por una funcionaria con una postura moderada.



