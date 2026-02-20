El petróleo alcanza un máximo en seis meses por conflicto en Irán

El Brent avanzó hacia los US$ 72 por barril, con un alza cercana al 6% en la semana, mientras el West Texas Intermediate cotizó cerca de US$ 67.

El petróleo alcanzó su nivel más alto en seis meses, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán tiene como máximo 15 días para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, en momentos en que EEUU despliega un amplio contingente de fuerzas en Medio Oriente.

El Brent avanzó hacia los US$ 72 por barril, con un alza cercana al 6% en la semana, mientras el West Texas Intermediate cotizó cerca de US$ 67. Trump afirmó que entre 10 y 15 días es el “máximo” que permitiría para que continúen las negociaciones, lo que incrementó la preocupación por un conflicto y posibles interrupciones en el suministro de crudo.

Estados Unidos ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en Medio Oriente desde 2003, previo a la invasión de Irak. Esto sugiere que Trump podría lanzar una campaña mucho más amplia que el ataque nocturno contra el programa nuclear iraní en junio pasado. El presidente también evalúa un ataque limitado anticipado para presionar a Teherán a volver a la mesa de negociación, informó el Wall Street Journal.

“Seguimos pensando que Trump está intensificando la presión más que a punto de apretar el gatillo”, dijo Robert Rennie, jefe de investigación de materias primas en Westpac Banking Corp.

Irán, miembro de la OPEP, bombea más de 3 millones de barriles diarios de crudo, cerca del 3% de la producción global, y exporta principalmente a China. Sin embargo, el principal riesgo para los precios del petróleo es que Irán decida bloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para las exportaciones energéticas de los productores del golfo Pérsico.

El petróleo ha subido alrededor de un sexto este año, a medida que los operadores evalúan los riesgos para el suministro desde la región, que han eclipsado las expectativas de un superávit creciente que pesó sobre los precios a fines de 2025.

Precios podrían seguir subiendo

Una campaña sostenida contra Irán podría impulsar aún más los precios, lo que se trasladaría a mayores costos de la gasolina en surtidores y podría irritar a los votantes de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de este año.

La ventana de Irán para alcanzar un acuerdo diplomático sobre sus actividades atómicas corre el riesgo de cerrarse, según el director del organismo de control nuclear de Naciones Unidas. La agencia ha discutido propuestas concretas con Teherán para inspeccionar los sitios bombardeados el año pasado.

El diferencial a un año del Brent se amplió a su mayor backwardation —estructura de mercado que indica una oferta más ajustada en el corto plazo— desde junio. El diferencial a seis meses también aumentó su backwardation. Las asimetrías en el mercado de opciones tanto del Brent como del WTI muestran un mayor sesgo hacia opciones de compra, lo que refleja expectativas crecientes de alzas en los precios.

Sumándose al impulso alcista, los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 9 millones de barriles, la mayor disminución desde principios de septiembre, según datos de la Administración de Información Energética. Las existencias de productos refinados también descendieron de forma generalizada.