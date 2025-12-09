La plata al contado se dispara y alcanza la marca récord de US$ 60 por onza
Los precios de la plata se han visto respaldados por la persistente escasez de suministros y la disminución de los inventarios mundiales, las expectativas de que la Fed rebaje las tasas, así como su reciente inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.
La plata se disparó el martes hasta alcanzar el hito sin precedentes de los US$ 60 por onza, ya que el metal blanco se enfrenta a limitaciones de la oferta, mientras que el oro subió el martes ante el optimismo de los operadores antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
La plata al contado subió más de un 4%, a US$ 60,52 la onza, un máximo histórico.
"La gente prevé que habrá una fuerte demanda industrial de plata en los próximos años, por lo que el precio de la plata ha subido", declaró Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com, al tiempo que añadió que el impulso comprador es fuerte en estos momentos.
Los precios de la plata se han visto respaldados por la persistente escasez de suministros y la disminución de los inventarios mundiales, las expectativas de que la Fed rebaje las tasas, así como su reciente inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.
El oro al contado ganó un 0,6%, a US$ 4.215,19 por onza, a las 1610 GMT, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero sumaban un 0,6%, a US$ 4.244,8.
"El movimiento del oro en estos momentos se atribuye al gran repunte de la plata y a las grandes expectativas de otro recorte de un cuarto de punto", dijo Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures.
La reunión de política monetaria de la Fed, de dos días de duración, comienza el martes y concluirá con una decisión el miércoles. Los operadores ven ahora un 87,4% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos esta semana, un 2% menos tras el último informe de empleo.
En otros metales preciosos, el platino subi un 2,8%, a US$ 1.688,3 por onza, y el paladio sumó un 2,6%, a US$ 1.503,43.
