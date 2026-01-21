Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios del Ministerio del Trabajo

Con el gabinete que acompañará al Presidente electo, José Antonio Kast, a partir del 11 de marzo ya definido, el foco a partir de hoy estará puesto en el resto de los equipos que formarán parte de su administración.

En ese marco, una de las determinaciones que vienen tiene que ver con el diseño de los subsecretarios que complementarán el puzzle de las autoridades ministeriales.

Los nombres de posibles candidatos ya están apareciendo. En el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, -que está compuesto por dos subsecretarías-, distintas fuentes conocedoras de la búsqueda señalaron a DF que se instalan con fuerza Gustavo Rosende en la Subsecretaría del Trabajo y Elisa Cabezón en la de Previsión Social.

Rosende es socio del estudio Rosende y Hauach Abogados Asociados y conoce bien la cartera de Trabajo. Fue jefe de gabinete de la subsecretaría durante los cuatro años de la segunda administración de Sebastián Piñera, con el abogado Fernando Arab a la cabeza de la repartición pública.

Quienes lo conocen destacan su conocimiento del mundo legislativo. Fue por seis años director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, equipo que asesoraba y daba apoyo a diputados y senadores en la tramitación de proyectos de ley.

Cabezón, en tanto, suena fuerte para ser su par en la otra subsecretaría que aloja el edificio ubicado en Huérfanos 1273. La economista es actualmente directora de Evidencia de Pivotes y profesora de economía de la Universidad Católica, casa de estudios donde también ha sido académico el ya designado ministro del Trabajo Tomás Rau.

Entre su trayectoria también acumula un paso por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde se desempeñó como asesora de políticas públicas por más de dos años.

Adicionalmente, entre abril de 2022 y diciembre de ese mismo año, fue directora ejecutiva de Perspectivas, el ahora extinto observatorio de estudios vinculado a la Asociación de AFP.