Fondo Autónomo de Protección Previsional ya suma recursos por US$ 446 millones

El monto proviene de la recaudación de la nueva cotización del 0,9% y la transferencia de US$ 200 millones realizada desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) informada en agosto de 2025.

Cuatro meses lleva el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) desde que inició sus operaciones, el 1 de agosto de 2025.

La nueva entidad autónoma creada por la reforma de pensiones para financiar las nuevas prestaciones del Seguro Social, publicó un reporte con los avances del proceso de instalación del organismo.

En esta primera etapa, el FAPP destacó la conformación de los equipos -con la plana ejecutiva completa y con un total de 28 profesionales-, los avances en temas como el desarrollo de tecnologías, datos y en cumplimiento normativo y transparencia, y el relacionamiento institucional con otras entidades públicas y privadas del ecosistema previsional del país.

A noviembre de 2025, el Fondo Autónomo suma recursos por $410 mil millones (US$ 446 millones), provenientes de la recaudación de la nueva cotización del 0,9% y la transferencia de US$ 200 millones realizada desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) informada en agosto de 2025.

El presidente del consejo directivo de la entidad, Enrique Marshall, explicó que se trata del primer reporte de todo el trabajo que se ha realizado durante estos meses, "en los que hemos instalado un organismo desde cero".

El economista añadió que "estamos muy orgullosos, porque hemos logrado conformar un buen equipo para tener una institución cada vez más robusta para afrontar los desafíos que tenemos en el horizonte”.

Lo que viene

Por su parte, el director ejecutivo del Fondo, Sergio Soto, agregó que “estamos trabajando para proveer los fondos para el pago de los beneficios del Seguro Social Previsional por años cotizados y compensación a mujeres por expectativa de vida que comienzan en enero".

Asimismo, recordó que están avanzando bajo un calendario "muy exigente en la construcción del ecosistema tecnológico que permitirá implementar la reforma, incluyendo la licitación de la cartera de inversiones y la instalación de procesos robustos", subasta que será uno de los hitos claves del próximo año.

"Uno de nuestros objetivos es que, desde agosto de 2026, las nuevas cotizaciones con rentabilidad protegida sean recibidas con altos estándares seguridad, quedando debidamente custodiadas y garantizadas, y velando por una comunicación transparente y accesible de ellas a cada cotizante”, comprometió.