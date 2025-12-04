Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Fondo Autónomo de Protección Previsional ya suma recursos por US$ 446 millones

El monto proviene de la recaudación de la nueva cotización del 0,9% y la transferencia de US$ 200 millones realizada desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) informada en agosto de 2025.

Por: María Paz Infante

Publicado: Jueves 4 de diciembre de 2025 a las 12:02 hrs.

Pensiones Fiscal AFP recaudación María Paz Infante
<p>El consejo directivo del FAPP está presidido por el economista Enrique Marshall. </p>

El consejo directivo del FAPP está presidido por el economista Enrique Marshall.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
2
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
3
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
4
Empresas

Entel y América Móvil van en solitario por Telefónica tras fin de alianza y WOM presenta su oferta vinculante
5
Regiones

Premio Nobel y astrónomos mundiales piden a Boric detener proyecto de AES Andes por amenaza a Observatorio Paranal
6
Economía y Política

La inflación volvería a repuntar en noviembre de la mano de un rebote de precios tras el Cyber Monday
7
Empresas

Fondo de la familia Walton entra a firma de industria salmonera ligada a Altis y Fiordo Austral
8
Empresas

Sura se querella por fraude y estafa como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente en Vitacura
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete