La estrategia que llevó a AFP Capital a liderar la rentabilidad en tres de los cinco multifondos

La administradora registró su mejor performance anual desde 2018, encabezando el podio de la industria en los fondos A, B y C y quedando dentro del “top 3” en el D y el E.

El extraordinario desempeño que registraron los mercados bursátiles en 2025, tanto a nivel mundial como también en el caso de la bolsa chilena, además de un positivo desempeño de instrumentos cargados a la renta fija, llevaron a los multifondos a marcar su mejor performance en seis años.

Y en cuanto a los resultados por AFP también hubo novedades. Capital, del grupo colombiano Sura, lideró en retornos en tres de los cinco multifondos (A, B y C), su mejor desempeño desde 2018, cuando se quedó con el podio en cuatro de los fondos que componen el esquema.

En el D se ubicó por detrás de Habitat y PlanVital que lideraron el sistema y en el E, se quedó con la segunda posición detrás de AFP Cuprum.

Entre enero y diciembre de 2025, la administradora registró ganancias por 15,43% real en el fondo A; de 13,84% en el B; y 12,68% en el C.

Por su parte, en los multifondos más conservadores -D y E-, obtuvo retornos por 10,74% y 8,27%, respectivamente.

“Los buenos retornos de AFP Capital en 2025 son el resultado de una reorganización interna en renta variable y activos alternativos, que nos permitió trabajar más coordinados y con una gestión mucho más eficiente”, explicó Guzmán.

Reorganización interna y activos alternativos

El hito que marcó a AFP Capital durante 2025 no es casualidad, sino que responde a una serie de cambios que permitieron superar a sus competidores en varios de los multifondos.

“Los buenos retornos de AFP Capital en 2025 son el resultado de una reorganización interna en renta variable y activos alternativos, que nos permitió trabajar más coordinados y con una gestión mucho más eficiente”, explicó a DF el vicepresidente de inversiones de AFP Capital, Francisco Guzmán.

El ejecutivo añadió que hoy toman decisiones “con una mirada aún más integral del portafolio -no por ‘silos’-, reforzamos el seguimiento de los managers en mercados públicos y fuimos especialmente selectivos en nuestra apuesta por Chile, priorizando compañías con fundamentos sólidos”.

Otro de los ingredientes que jugaron un rol relevante en la performance de la administradora durante el último año fueron los activos alternativos.

Guzmán detalló que en esta clase de activos mejoraron su desempeño frente a 2024, aportando diversificación y estabilidad.

El porcentaje que representan los activos alternativos en el portafolio varía según multifondo, donde los más riesgosos tienen mayor exposición a este tipo de vehículos. Sin embargo, estaría en torno al 8% en el consolidado y las administradoras que más fichas han puesto en este tipo de activos -que tienen la ventaja de generar mayores retornos a largo plazo- son AFP Capital y AFP Habitat.

Para Guzmán, el resultado de sus fondos se resume en “más equipo, más disciplina, más tecnología y mejor selección para cuidar y hacer crecer el ahorro previsional de nuestros afiliados”, concluyó.

Francisco Guzmán, vicepresidente de Inversiones de AFP Capital.

Lectura de los mercados

A la reorganización interna y el buen desempeño de los activos alternativos, el vicepresidente de inversiones agregó que se sumó “una acertada estrategia de inversión que estuvo marcada por una serie de factores que influyeron significativamente en los mercados financieros globales y que supimos leer rápidamente”.

Entre esos, destacó el fin del excepcionalismo de EEUU; grandes oportunidades que se abrieron en renta variable en otros mercados emergentes; y la convicción temprana por la bolsa local. Los elementos se sumaron a las bajas en las tasas de interés, un dólar más bajo y un buen desempeño del programa de activos alternativos.

Por ejemplo, en el caso de la bolsa chilena, AFP Capital aumentó su posición en los primeros meses de 2025, lo que le trajo réditos a la administradora considerando el rally que tuvo la plaza local durante el año. En simple, apostaron por el IPSA antes y compraron más barato.

El selectivo local terminó el ejercicio con un avance de 56%, cifra que asciende a 70% si se ajusta por la variación del tipo de cambio.

El IPSA exhibió su mejor retorno anual desde 1993 y terminó el año con 72 marcas históricas, igualando el precedente de 1991.

Lo que viene

Más allá del buen desempeño de AFP Capital durante el ejercicio anterior, la estrategia de la administradora está focalizada en ser consistente en el tiempo.

La administradora ha señalado que su rentabilidad en un horizonte de siete años la ubica como la primera de la industria.

Pero los destacados resultados de los fondos de pensiones en 2025 abren la interrogante sobre cómo será 2026. En el mercado esperan que el año que está comenzando sea positivo para el desempeño de los activos financieros, pero darían retornos más bajos que los que se exhibieron durante el ejercicio anterior.

En el plano local, hay expectativas positivas respecto al rendimiento que podría exhibir el mercado, pero analistas han anticipado que dependerá de las señales que dé el Gobierno de José Antonio Kast en los primeros 100 días de la administración.

En tanto, a nivel internacional, distintas fuentes apuntan a que la atención del mercado estará puesta en el ambiente geopolítico.