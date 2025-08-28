Macías: “No creo que sea bueno hacer cambios sobre la marcha, pero no tiene nada de malo abrir un debate sobre temas específicos”

El superintendente de Pensiones estimó que a medida que se vean “las bondades de la reforma, va a ir bajando el debate”.

“Prefiero no entrar en la arena política porque mi rol de regulador tiene que ser técnico y neutral”, respondió este jueves el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, al ser consultado sobre la propuesta de José Antonio Kast a la salida de un seminario sobre la reforma de pensiones, organizado por Alta Dirección de la FEN de la Universidad de Chile y KPMG.

Sin embargo, Macías se refirió a la pertinencia de que el debate en torno al sistema previsional siga abierto. “Es algo propio de una sociedad democrática”, dijo el histórico regulador, que recientemente inició su tercer período como superintendente.

Macías estimó que el hecho de que el tema esté sobre la mesa “es válido” e instó a darle tiempo a la reforma para ver sus resultados. “No creo que sea bueno hacer cambios sobre la marcha, pero no tiene nada de malo abrir un debate sobre temas específicos, siempre que se respete lo que hay hoy y que nos concentremos en implementar lo que se hizo”.

Eso sí, anticipó que la discusión podría comenzar a bajar en un futuro. “Lo que sí creo que va a ocurrir es que a medida que vaya transcurriendo el tiempo y se vayan viendo las bondades de la reforma, va a ir bajando el debate”, aseguró la autoridad.

A juicio del superintendente, “si las pensiones suben -y van a subir-, finalmente va a ir bajando la presión sobre el tema de pensiones y habrá otras políticas públicas que van a concitar más interés porque hay muchas cosas que resolver en el país”.