¿Qué implica el cambio a fondos generacionales? Fintech explica el proceso “puertas adentro”

Vmetrix, que ha trabajado con Afores mexicanas, asesora a AFP Cuprum y Habitat en la puesta en marcha de la reforma previsional.

En la previa del tránsito de multifondos a fondos generacionales, la fintech chilena Vmetrix se encuentra asesorando a AFP Cuprum y Habitat en la preparación tecnológica de los sistemas para la correcta implementación de este proceso.

El gerente general de la firma, Sebastián Valenzuela, aseguró a DF que “estamos apoyando en el proceso de la renovación del stack tecnológico en todas las áreas de inversiones, back office y en algunos casos procesos de riesgo”.

Esto, con la intención de mejorar la infraestructura tecnológica para que cuando los cambios ocurran, “sean de forma eficiente, rápida y también consistente”.

La fintech chilena no ha estado ajena a procesos de este tipo, no solo en materia tecnológica, sino que en otras aristas de la puesta en marcha de target date funds.

Vmetrix se adjudicó una licitación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) para modernizar la tecnología del nuevo organismo.

De hecho, cuentan con experiencia previa en México, país pionero en América Latina en la implementación de fondos generacionales.

En detalle, en 2019 la fintech apoyó con el diseño estructural del proceso, tecnología e implementación a gestoras de pensiones mexicanas, específicamente a las Afores Profuturo y Azteca.

Alertas en la implementación

Para Valenzuela, el desafío de puesta en marcha es normativo y de eficiencia operativa, ya que la reforma obligará al sistema a pasar de cinco a -al menos- 10 carteras de inversión, duplicando la carga de trabajo en poco tiempo.

“Desde el punto de vista tecnológico-operacional, el impacto que va a tener en todos los procesos diarios, hacerlo de buena forma, con tecnología y distribuirlos mediante el glidepath (trayectoria de inversión) que se haya definido, va a ser crítico”, alertó.

Entre las preocupaciones del ejecutivo están los plazos, pues afirmó que la instalación de los fondos generacionales, “tiene que estar el primer trimestre de 2027, sin embargo, estamos a 2026 y aún no se tiene claro el proceso”.

En esta línea, recalcó que en la instalación, lo más complejo es lo que establezca el régimen “porque son una gran cantidad de límites regulatorios y prudenciales que tienen que tener cada fondo”.

Asimismo, comentó que muchas AFP se han dado cuenta que con la tecnología que tienen hoy “no van a poder cumplir los plazos con la calidad esperada a la reforma de pensiones”.