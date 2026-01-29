¿Qué implica el cambio a fondos generacionales? Fintech explica el proceso “puertas adentro”
Vmetrix, que ha trabajado con Afores mexicanas, asesora a AFP Cuprum y Habitat en la puesta en marcha de la reforma previsional.
Noticias destacadas
En la previa del tránsito de multifondos a fondos generacionales, la fintech chilena Vmetrix se encuentra asesorando a AFP Cuprum y Habitat en la preparación tecnológica de los sistemas para la correcta implementación de este proceso.
El gerente general de la firma, Sebastián Valenzuela, aseguró a DF que “estamos apoyando en el proceso de la renovación del stack tecnológico en todas las áreas de inversiones, back office y en algunos casos procesos de riesgo”.
Esto, con la intención de mejorar la infraestructura tecnológica para que cuando los cambios ocurran, “sean de forma eficiente, rápida y también consistente”.
La fintech chilena no ha estado ajena a procesos de este tipo, no solo en materia tecnológica, sino que en otras aristas de la puesta en marcha de target date funds.
Vmetrix se adjudicó una licitación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) para modernizar la tecnología del nuevo organismo.
De hecho, cuentan con experiencia previa en México, país pionero en América Latina en la implementación de fondos generacionales.
En detalle, en 2019 la fintech apoyó con el diseño estructural del proceso, tecnología e implementación a gestoras de pensiones mexicanas, específicamente a las Afores Profuturo y Azteca.
Además, el CEO afirmó que la empresa se adjudicó una licitación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) para modernizar la tecnología del nuevo organismo.
Alertas en la implementación
Para Valenzuela, el desafío de puesta en marcha es normativo y de eficiencia operativa, ya que la reforma obligará al sistema a pasar de cinco a -al menos- 10 carteras de inversión, duplicando la carga de trabajo en poco tiempo.
“Desde el punto de vista tecnológico-operacional, el impacto que va a tener en todos los procesos diarios, hacerlo de buena forma, con tecnología y distribuirlos mediante el glidepath (trayectoria de inversión) que se haya definido, va a ser crítico”, alertó.
Entre las preocupaciones del ejecutivo están los plazos, pues afirmó que la instalación de los fondos generacionales, “tiene que estar el primer trimestre de 2027, sin embargo, estamos a 2026 y aún no se tiene claro el proceso”.
En esta línea, recalcó que en la instalación, lo más complejo es lo que establezca el régimen “porque son una gran cantidad de límites regulatorios y prudenciales que tienen que tener cada fondo”.
Asimismo, comentó que muchas AFP se han dado cuenta que con la tecnología que tienen hoy “no van a poder cumplir los plazos con la calidad esperada a la reforma de pensiones”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete