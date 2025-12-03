Quién es Max Sichel, el ejecutivo que desde enero tomará las riendas de AFP Habitat

Ha sido gerente en diversas industrias, incluyendo la automotriz, de medios y servicios financieros. Ahora aterriza en la administradora en un momento crucial.

La salida de Alejandro Bezanilla de la gerencia general de AFP Habitat sorprendió al mercado la semana pasada. Tras siete años como CEO y una trayectoria de 20 años en la compañía, estará a cargo de las riendas de la administradora hasta el 31 de diciembre.

A una semana de ese hito, la noche de este martes, AFP Habitat volvió a sorprender con el nombre que tendrá la misión de reemplazar a Bezanilla, lo que se concretará a partir del 2 de enero de 2026.

Se trata de Max Sichel, ejecutivo que desde julio de este año lideraba la banca minorista de Banco Internacional, firma cuyo controlador, al igual que en el caso de Habitat, es Inversiones La Construcción (ILC), el brazo de negocios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

A diferencia de 2008 y 2018 -cuando Habitat nombró CEO a Cristián Rodríguez y a Bezanilla respectivamente, quienes en ese momento saltaron desde la gerencia de inversiones a la gerencia general- en esta oportunidad, el directorio de la administradora optó por un perfil distinto, externo a Habitat y a la industria de AFP.

Sichel estudió Economía en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y tiene un MBA del MIT, Massachusetts, EEUU.

En sus inicios, trabajó en CorpGroup y Corpbanca, mientras que entre junio de 2004 y de 2013, fue gerente general de Copesa, grupo de medios de Álvaro Saieh.

Mundo automotriz

En julio de ese año y hasta 2016, se desempeñó como regional management director y general manager para Perú y Chile del holding automotriz de Gildemeisteri Minvest, su entrada a ese negocio que más adelante lo seguiría viendo crecer.

En tanto, entre mayo 2017 y diciembre de 2018 fue gerente general de Gama Leasing y más adelante, entre 2023 y mediados de este año fue CEO de la financiera automotriz Autofin, entidad controlada por Banco Internacional.

Previo a su llegada a Autofin fue vicepresidente senior de transformación de McKinsey & Company.

En su cuenta de LinkedIn, Sichel describe su perfil profesional como un gerente con amplia experiencia y conocimiento en diversas industrias, incluyendo la automotriz, de medios y servicios financieros.

Asimismo, destaca que durante su trayectoria, ha demostrado “sólidas habilidades en transformación y reestructuración empresarial” y asegura tener un fuerte espíritu emprendedor.

A partir del próximo año asumirá un nuevo desafío relevante en su carrera, cuando se siente en la gerencia general de la AFP más grande del sistema chileno -medida en activos administrados-, en un momento marcado por la implementación de la reforma de pensiones.

El futuro de Bezanilla

Aún queda por conocer los pasos que dará Bezanilla tras el término de su ciclo en Habitat, era que estuvo marcada por una serie de hitos sobre el sistema previsional chileno, entre los cuales figuran los retiros de fondos previsionales, la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la reciente reforma de pensiones, la más profunda desde el inicio del modelo de capitalización individual.

El histórico ejecutivo seguirá como director de Colfondos, la administradora del grupo en Colombia y estará por verse qué nuevo rol podría jugar.

Según el hecho esencial de la semana pasada, se adelantó que el ingeniero civil “quedará relacionado al grupo en roles que se conocerán oportunamente”.