Se va otro histórico: León Fernández de Castro deja AFP Habitat tras casi una década en la compañía
La salida del gerente de Planificación y Desarrollo se enmarca en una serie de cambios que ha hecho la administradora, como la renuncia de su ahora exgerente general, Alejandro Bezanilla.
Noticias destacadas
El 2025 fue un año que quedará marcado en la historia previsional de Chile y que empezó en enero con la aprobación de la reforma de pensiones más profunda desde la creación del sistema en sus más de cuatro décadas de existencia.
Pero más allá de la reforma, para las administradoras fue un ejercicio en que se concretaron una serie de cambios en la industria.
Uno de los que más sorprendió fue la renuncia del ahora exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, tras siete años en el cargo y dos décadas en la compañía. El 31 de diciembre dejó la firma y a partir de enero asumió en su reemplazo Max Sichel.
Pero ese mismo día también se produjo otro cambio en Habitat, hasta ahora desconocido. El gerente de Planificación y Desarrollo, León Fernández de Castro, también dejó la compañía el mismo día que Bezanilla.
Se trata de otro histórico, que llevaba más de nueve años en la firma. El ejecutivo cumplió roles cruciales en la administradora, en procesos como los retiros de fondos de pensiones y la reciente implementación de la reforma de pensiones, la adquisición de Colfondos en Colombia, entre otros.
Según su cuenta de LinkedIn, en su cargo en Habitat lideró "funciones clave como estrategia, asuntos públicos y políticos, el diseño y la evaluación técnica de medidas para mejorar el sistema de pensiones chileno. Mi enfoque se centra en el diseño de estrategias de crecimiento y eficiencia, impulsando objetivos y metas que permitan el desarrollo exitoso del negocio".
Durante más de seis años fue miembro asesor del Comité de Competitividad, Inversiones y Negocios de AmCham. Entre sus credenciales también fue director de Colfondos en Colombia; gerente de banca privada de Banco Penta y en los '90 fue gerente general de Ladeco Cargo.
Cambio en inversiones
Los cambios de timón se suman también a otro movimiento clave durante 2025. A mediados de año, la gerenta de inversiones de AFP Habitat, Carolina Mery, partió para asumir nuevas responsabilidades en el grupo.
El objetivo habría sido articular y potenciar las sinergias entre las operaciones en Chile, Perú y Colombia, y apoyar la toma de decisiones estratégicas de crecimiento, innovación y posicionamiento.
El cambio se gestó de manera ordenada al interior de la firma, con una transición que duró meses. En diciembre de 2024 aterrizó en Habitat quien fue el reemplazo de Mery cuando dejó su cargo: Rodrigo Nader.
El ejecutivo llegó a la compañía a fines de 2024 a desempeñarse como gerente de renta fija en la administradora de fondos de pensiones, para luego pasar a liderar el equipo de inversiones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo se preparan las empresas chilenas para la implementación de la nueva Ley de Datos y sortear las altas multas? Estas son cuatro estrategias clave
El 1 de diciembre próximo se acaban los dos años de plazo que se dispusieron para que, los distintos estamentos públicos y privados que trabajan con estos insumos, adecúen sus procesos internos a la normativa.
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
María “Cuky” Pérez: “Más que enseñar a usar ChatGPT, lo importante es entender cómo funcionan y cómo han sido creados”
La experta en ciencia de datos y exejecutiva de Airbnb y Shopify, en su exposición en el Congreso Futuro abordó cómo los algoritmos influyen en lo que las personas "ven, compran y deciden".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete