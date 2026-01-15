Se va otro histórico: León Fernández de Castro deja AFP Habitat tras casi una década en la compañía

La salida del gerente de Planificación y Desarrollo se enmarca en una serie de cambios que ha hecho la administradora, como la renuncia de su ahora exgerente general, Alejandro Bezanilla.

El 2025 fue un año que quedará marcado en la historia previsional de Chile y que empezó en enero con la aprobación de la reforma de pensiones más profunda desde la creación del sistema en sus más de cuatro décadas de existencia.

Pero más allá de la reforma, para las administradoras fue un ejercicio en que se concretaron una serie de cambios en la industria.

Uno de los que más sorprendió fue la renuncia del ahora exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, tras siete años en el cargo y dos décadas en la compañía. El 31 de diciembre dejó la firma y a partir de enero asumió en su reemplazo Max Sichel.

Pero ese mismo día también se produjo otro cambio en Habitat, hasta ahora desconocido. El gerente de Planificación y Desarrollo, León Fernández de Castro, también dejó la compañía el mismo día que Bezanilla.

Se trata de otro histórico, que llevaba más de nueve años en la firma. El ejecutivo cumplió roles cruciales en la administradora, en procesos como los retiros de fondos de pensiones y la reciente implementación de la reforma de pensiones, la adquisición de Colfondos en Colombia, entre otros.

Según su cuenta de LinkedIn, en su cargo en Habitat lideró "funciones clave como estrategia, asuntos públicos y políticos, el diseño y la evaluación técnica de medidas para mejorar el sistema de pensiones chileno. Mi enfoque se centra en el diseño de estrategias de crecimiento y eficiencia, impulsando objetivos y metas que permitan el desarrollo exitoso del negocio".

Durante más de seis años fue miembro asesor del Comité de Competitividad, Inversiones y Negocios de AmCham. Entre sus credenciales también fue director de Colfondos en Colombia; gerente de banca privada de Banco Penta y en los '90 fue gerente general de Ladeco Cargo.

Cambio en inversiones

Los cambios de timón se suman también a otro movimiento clave durante 2025. A mediados de año, la gerenta de inversiones de AFP Habitat, Carolina Mery, partió para asumir nuevas responsabilidades en el grupo.

El objetivo habría sido articular y potenciar las sinergias entre las operaciones en Chile, Perú y Colombia, y apoyar la toma de decisiones estratégicas de crecimiento, innovación y posicionamiento.

El cambio se gestó de manera ordenada al interior de la firma, con una transición que duró meses. En diciembre de 2024 aterrizó en Habitat quien fue el reemplazo de Mery cuando dejó su cargo: Rodrigo Nader.

El ejecutivo llegó a la compañía a fines de 2024 a desempeñarse como gerente de renta fija en la administradora de fondos de pensiones, para luego pasar a liderar el equipo de inversiones.