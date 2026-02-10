Superintendencia de Pensiones emite el régimen de inversión del FAPP
El regulador estableció los márgenes en los que podrá moverse el Fondo Autónomo Previsional en la gestión de los recursos, la que debe ser realizada por un tercero que se adjudique la licitación.
La Superintendencia de Pensiones sigue trabajando para ejecutar hitos de la implementación de la reforma de pensiones.
Este martes, el regulador publicó el régimen de inversiones del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Entre sus contenidos estableció los límites máximos para la inversión en renta variable, el límite mínimo en deuda de corto plazo que deberá fijar el administrador del FAPP y los máximos por emisor (nacionales y extranjeros).
El régimen emitido por el regulador para la nueva entidad creada por la reforma previsional para la administración del seguro social relevó que el único objetivo de las inversiones que se efectúen con los recursos del FAPP es la obtención de una adecuada rentabilidad, seguridad y sustentabilidad. Así, estableció que cualquier otro objetivo constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones.
El FAPP deberá licitar la gestión de la cartera a privados expertos en la materia y deberá adjudicarla a mediados de 2026.
