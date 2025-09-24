Costanera Norte recauda más de US$ 330 millones en su segunda colocación de bonos de 2025

Son títulos con la mayor clasificación crediticia. La sociedad posee la concesión de un eje de 35,7 kilómetros de autopista entre Padre Arteaga y la Ruta 68, y el tramo de 7 kilómetros de Avenida Presidente Kennedy entre Puente Lo Saldes y Estoril.

La Sociedad Concesionaria Costanera Norte volvió al mercado de capitales chileno este miércoles, recaudando el equivalente a más de US$ 330 millones con dos títulos de deuda indexados a la inflación.

El bono serie D por UF 5 millones con vencimiento a 2038 logró una tasa de interés promedio de 3,24%, lo que implica un spread de 87 puntos base (pb) sobre el soberano de referencia. Poco después, la serie C por UF 3 millones y plazo a 2030 se colocó a 2,87% (spread de 95 pb). La operación se concretó a través de un remate holandés, con la participación de Itaú y Santander.

Ambos bonos contemplan amortizaciones tempranas de capital: la serie D empieza a exigir estos pagos de capital al sexto año, mientras que la C le entrega al emisor sólo un semestre de gracia.

Costanera Norte posee la concesión de un eje de 35,7 kilómetros de autopista entre Padre Arteaga y la Ruta 68, y el tramo de 7 kilómetros de Avenida Presidente Kennedy entre Puente Lo Saldes y Estoril. Esto, por un plazo de 30 años.

La firma acudió al mercado local también en junio de este año, para embolsarse UF 12 millones a través de la misma línea de bonos, que en julio fue ratificada por Feller Rate con la mayor nota crediticia posible y perspectiva "estable".

"La clasificación 'AAA' asignada a la línea de bonos de la Costanera Norte responde a su sólida cobertura de flujo de caja sobre servicio de deuda esperada durante la vida de la nueva deuda y los fuertes niveles de resguardos crediticios y gatillos de prepago ligados a la estructura", publicó la agencia.

"Asimismo, considera el alto track record histórico alcanzado en operación por la autopista, con patrones de tráfico liviano resilientes, lo cual genera un mayor grado de predictibilidad con respecto a otros proyectos con menores años de operación relativa. Además, refleja la presencia de un sponsor de amplia experiencia en la construcción y operación de concesiones a nivel mundial, y el respaldo del Estado de Chile al marco legal al programa de concesiones", argumentó.