Renta fija: las empresas chilenas miran hacia lo local en medio de la ola global de bonos

Impulsadas por la recuperación de las AFP tras los retiros previsionales de la pandemia, las empresas chilenas intensificaron sus colocaciones de deuda en el mercado local, alcanzando niveles récord ante una fuerte demanda por bonos.

Las empresas chilenas no financieras colocaron deuda en pesos el año pasado al ritmo más rápido desde al menos 2019, al mismo tiempo que redujeron sus emisiones en el floreciente mercado global, a medida que los inversionistas institucionales locales se recuperaban de los estragos de la pandemia.

Las corporaciones emitieron $ 6 billones (millones de millones) -equivalente a unos US$ 6.950 millones- a nivel local en 2025, un aumento de más del 70% respecto al año anterior, según Risk America. Las ventas de deuda externa cayeron aproximadamente un 28%, hasta los US$ 8.600 millones, durante el mismo período, según datos recopilados por Bloomberg.

Mientras las emisiones globales de bonos se dispararon el año pasado, las empresas chilenas recurrieron a inversionistas locales, impulsadas por la fuerte entrada de recursos a los fondos de pensiones, lo que llevó sus activos bajo gestión a un nivel récord. Las AFP, como se conoce a estos fondos, habían perdido liquidez durante la pandemia debido a una serie de retiros anticipados de cuentas de ahorro que totalizaron cerca de US$ 50.000 millones. La demanda por nuevos bonos fue tal el año pasado que la forestal Celulosa Arauco y Constitución SA pudo concretar la mayor colocación de deuda local en la historia de Chile, por US$ 840 millones.

“El aumento refleja la recuperación de los mercados de capitales tras los retiros de las AFP, una recuperación que se espera que continúe”, afirmó Diego Pino, director de trading y renta variable de Scotia Corredores de Bolsa. “Deberíamos seguir observando esta tendencia alcista durante todo el año”.

Entre las emisiones locales, cabe destacar la venta de bonos de Arauco en octubre en Unidades de Fomento (unidad de cuenta indexada a la inflación) con un rendimiento del 3,97%. En agosto, CMPC se convirtió en la primera empresa en vender bonos híbridos en Chile con una emisión de 10 millones de UF (US$ 432 millones) a una tasa del 4,19%. El gigante minorista Cencosud SA también vendió US$ 310 millones en bonos en UF con un diferencial mínimo histórico, según un comunicado de la compañía.

Sesgo local

Hay mucho más dinero circulando en el mercado de capitales chileno que hace unos años.

Los activos bajo administración de las AFP aumentaron un 18% el año pasado, alcanzando los $ 218 billones (US$ 250.000 millones). Esta es la expansión más rápida desde 2019 y representa un marcado contraste con el período de la pandemia, cuando los activos cayeron debido a una serie de retiros.

Sin embargo, la brecha dejada por los retiros no se ha cubierto por completo, advirtió María Eugenia Díaz, gerente de ventas de renta fija local e internacional de Banchile Corredores de Bolsa. "Si bien los fondos de pensiones siguen siendo los principales inversionistas, el total de activos bajo administración en relación con el PIB aún se encuentra por debajo de los niveles previos a los retiros".

Esto indica que los fondos tienen margen para seguir creciendo, especialmente tras la reforma aprobada por el Congreso el año pasado. La nueva ley implementa un gravamen del 7% sobre los salarios que los empleadores deben pagar a las AFP, además del 10% que ya pagan los empleados. Este cargo adicional se implementará gradualmente a lo largo de nueve años, a partir de agosto pasado.

Y con la caída del dólar del 8,1% el año pasado, la mayor desde 2017, las AFP tienen un mayor incentivo para mantener los nuevos ingresos en el mercado local.

Lado de la oferta

Por el lado de la oferta, la ola de ventas de bonos locales del año pasado fue impulsada por las tasas de interés más bajas y la perspectiva de un gobierno más promercado tras cuatro años de gobierno de izquierda, afirmó Pino. El ultraconservador José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de diciembre por un margen cómodo y asumirá el cargo en marzo.

"Con un gobierno más promercado en el poder, las expectativas de inversión se han fortalecido y las empresas enfrentan mejores perspectivas de ganancias, ya que se anticipa un entorno macroeconómico más favorable", afirmó Pino.

La caída de los costos de endeudamiento, que ha impulsado el auge de los bonos, forma parte de una tendencia global.

Las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas el año pasado impulsaron las ventas de bonos por parte de empresas con grado de inversión en EEUU por US$ 1,585 billones, un 6 % más que el año anterior. Los diferenciales de crédito de primera línea alcanzaron su nivel más bajo del milenio en septiembre, con 72 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, lo que atrajo a las empresas a captar capital en los mercados de deuda.

Las empresas latinoamericanas vendieron alrededor de US$ 88.000 millones en deuda en el extranjero el año pasado, un aumento del 18% con respecto a 2024 y el año con mayor volumen desde 2017, según datos recopilados por Bloomberg.

Un nuevo tipo de deuda también impulsó las ventas en Chile: los bonos híbridos. Además de la oferta de CMPC, la venta récord de Arauco y la emisión de 10 millones de UF (US$ 432 millones) de SQM en diciembre también fueron ofertas híbridas.

"Estas transacciones se beneficiaron de un fuerte sesgo local entre los inversionistas locales, en comparación con los inversionistas internacionales, por los emisores chilenos, lo que resultó en menores spreads de colocación", afirmó Daniela Irarrázaval, directora de DCM y Asesoría de Deuda de Santander Chile.

El favorito del mercado

Si bien la emisión de bonos ha aumentado en Latinoamérica y Estados Unidos, el crecimiento en el mercado local chileno fue excepcional.

Y se prevé que el auge en las ventas de deuda local continúe a medida que las empresas incrementen su inversión. La formación bruta de capital fijo aumentó un 10% interanual en el tercer trimestre, según las últimas cifras del banco central.

La cadena minorista Falabella planea invertir US$ 900 millones este año en inversiones de capital, lo que representa un aumento de aproximadamente el 40% con respecto a 2025, mientras que el productor de litio SQM tiene un plan de inversión trienal de US$ 2.700 millones.

A medida que crece la inversión, es inevitable que se produzcan ventas de bonos. La semana pasada, Sociedad Transmisora ​​Metropolitana S.A. vendió 15,5 millones de UF en bonos con una rentabilidad del 3,39%.

“Las necesidades de financiamiento de las empresas, ya sea para nuevos proyectos de inversión o para refinanciamiento, juegan un papel relevante”, afirmó Díaz. “Esta tendencia continuará hasta 2026, aunque no de forma lineal, pero sí prevemos un mercado primario bastante activo”.