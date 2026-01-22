Click acá para ir directamente al contenido
Primera megacolocación de 2026: grupo Saesa levanta US$ 700 millones con bono local de transmisión eléctrica a largo plazo

La demanda fue de 1,5 veces la oferta. Feller Rate puso nota "AA" a esta línea de bonos, por "la favorable estructuración de la deuda" y el "alto nivel de estabilidad de flujos operativos, basados en concesiones eléctricas perpetuas que reconocen ingresos por disponibilidad, sin riesgo de demanda".

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 22 de enero de 2026 a las 12:32 hrs.

