Primera megacolocación de 2026: grupo Saesa levanta US$ 700 millones con bono local de transmisión eléctrica a largo plazo

La Sociedad Transmisora Metropolitana (STM) del grupo Saesa anotó este jueves la primera megacolocación de 2026 en el ámbito de los bonos corporativos locales, con un monto equivalente a US$ 700 millones que vencerá en las próximas tres décadas.

El bono de UF 15,5 millones se colocó a una tasa de interés promedio de 3,39% (spread de alrededor de 108 puntos base), por lo que "corrió" 31 puntos por debajo de su tasa de inscripción, un signo de demanda saludable. La operación se hizo bajo la modalildad de remate holandés, con Santander y Scotiabank como agentes colocadores.

"El bono tuvo una sobredemanda de 1,5 veces, siendo muy relevante considerando el tamaño de la emisión", dijo a DF la head de DCM & Debt Advisory en Santander Chile, Daniela Irarrázaval.

"Se trata de un bono con estructura project finance donde se evalúa como un primer emisor. Lograr un tamaño de UF 15,5 millones demuestra la buena recepción que tuvieron los inversionistas. Seguimos viendo un mercado positivo, sobre todo en relación a actores de buena calidad crediticia como STM", valoró.

La deuda vencerá en 2055 y contempla pequeñas amortizaciones cada semestre a partir del tercer año, con la mayor parte del capital reservada para el final. Esto redunda en 14,5 años de duration, una métrica que pondera según la proximidad de los flujos y es referencia obligada para los acreedores.

Feller Rate puso nota "AA" a esta línea de bonos, por "la favorable estructuración de la deuda" y el "alto nivel de estabilidad de flujos operativos, basados en concesiones eléctricas perpetuas que reconocen ingresos por disponibilidad, sin riesgo de demanda".

También la nota "considera la baja complejidad y la acotada estructura de costos y riesgo operacional de la industria de transmisión eléctrica en Chile. Del mismo modo, la clasificación incorpora un estable marco regulatorio, que está expuesto a la influencia de ajustes tarifarios para la transmisión regulada, junto con riesgo de refinanciamiento hacia el año 2055".

STM es un vehículo de inversión compuesto por los activos de transmisión regulados y no regulados provenientes de la enajenación de activos de Enel Transmisión en 2022, los cuales corresponden a 683 kilómetros de líneas de transmisión en tensiones de 220, 110 y 44 mil voltios.

Feller destacó el hecho de que STM tiene una participación de mercado zonal del 33% y presencia en el Sistema Eléctrico Nacional, (SEN) con contrapartes de buena calidad crediticia, las cuales se benefician de ingresos take or pay, sin riesgo de demanda, y un perfil tarifario regulado.

Inversiones Grupo Saesa, el propietario de STM, es un vehículo a través del cual los fondos canadienses Ontario Teachers' Pension Plan Board y Alberta Investment Management controlan las empresas que integran el Grupo Saesa, organizado bajo una estructura operacional descentralizada y gestión centralizada.