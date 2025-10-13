Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Seguros
Seguros

Compañía de seguros Zurich enfrenta huelga nacional tras fallida negociación colectiva con sindicato

De acuerdo con la agrupación, son unos 925 trabajadores los que se adhirieron a la movilización,

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 13 de octubre de 2025 a las 16:45 hrs.

seguros movilizaciones Huelga CMF Sofía Fuentes
<p>Compañía de seguros Zurich enfrenta huelga nacional tras fallida negociación colectiva con sindicato</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal
2
Empresas

Exdueño de la Uniacc reestructura sus negocios y pone en venta terreno en Pudahuel por US$ 17,5 millones
3
Mercados

Cómo cambió la cartera de cotizantes de las AFP: la mayoría envejeció y solo dos crecen en proporción de jóvenes
4
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a septiembre
5
Empresas

Codelco se asocia con legendario minero Robert Friedland para mejorar la eficiencia de sus históricos yacimientos
6
Empresas

CSAV pagará US$ 200 millones en dividendos en 10 días más luego de recibir retenciones de autoridad tributaria de Alemania
7
DF MAS

En tres días murieron su padre y madre: cómo vivió Luis Hermosilla la semana en que quedó huérfano
8
Empresas

Hospital del Salvador enfrenta nuevos retrasos y falta de recursos podría aplazar aún más su entrega
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete