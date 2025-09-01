Utilidades de Consorcio Financiero suben y suman $ 132 mil millones al primer semestre

La firma elevó sus ganancias en 7,1% respecto de la primera mitad de 2024.

Las utilidades de Consorcio Financiero llegaron a $ 132.513 millones en el primer semestre, lo que representó un alza de 7,1% respecto de la primera mitad del año pasado.

En su análisis razonado, el holding que cuenta con negocios de seguros y banca, incluyendo corredora de bolsa, explicó que en cuanto a sus principales líneas, las ganancias se descomponen en $ 91.544 millones en el segmento seguros y $ 42.679 atribuibles al segmento banco y filiales. Del total de ingresos, un 91,7% provino del segmento de seguros y 8,1% de banco y filiales.

"La alta ponderación que representa el segmento seguro se debe básicamente al negocio de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que ascienden a $ 380.294 millones en el año, a lo que se suma el producto de inversiones de las compañías de seguros de vida, cuyo total al 30 de junio de 2025, asciende a $ 326.631 millones", detalló la firma.

Seguros y banca

Por segmento de negocios, en seguros, la utilidad ascendió a $ 91 mil millones. En tanto, las ganancias de Banco Consorcio llegaron a $ 42 mil millones. Lo anterior, se tradujo en una utilidad $ 10.416 millones más alta de la obtenida en el mismo lapso de 2024.

Según la compañía, este mayor resultado de los negocios se explicó por el desempeño de Finanzas, que subió en $ 5.722 millones; el de corredora de bolsa, que se elevó en $ 4.746 millones. En tanto, banca empresas tuvo un resultado 28% de menor y banca personas, 10% más bajo.

En términos del negocio de seguros, la firma explicó que en el resultado de Consorcio Seguros de Vida, destaca el margen de los productos y el resultado de

inversiones.

"Adicionalmente, la utilidad de Cn Life, como consecuencia del resultado de sus inversiones y el margen de uno de sus productos, aporta positivamente al resultado de este segmento", detalló el informe.

La compañía lidera la industria aseguradora en patrimonio total y en resultados. Además, tiene la primera posición en participación de mercado en el negocio de SIS.

En términos del segmento bancario, al cierre del primer semestre las colocaciones brutas de Banco Consorcio (sin considerar las interbancarias ni las contingentes), subieron cerca de 2% en doce meses.

Con ello, el banco se posicionó en el lugar número nueve de la industria bancaria medido en colocaciones.