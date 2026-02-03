Primer balance por incendios: CMF reporta 321 siniestros denunciados en compañías de seguros generales
El regulador dio a conocer cifras de siniestros reportados en relación con los incendios que afectaron las Regiones de Ñuble y Biobío.
Noticias destacadas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer el primer balance de siniestros reportados en relación con los incendios que afectaron las Regiones de Ñuble y Biobío.
En el caso de las compañías de seguros generales, se reportaron 215 siniestros denunciados por afectación de viviendas, 76 casos de daños a vehículos y otras 30 denuncias por daños a otros bienes, totalizando 321 siniestros denunciados entre el 17 y 23 de enero de 2026.
De estos, 317 corresponden a las Regiones declaradas zona de catástrofe (Ñuble y Biobío) y cuatro fueron reportados en las regiones de O’Higgins y del Maule.
En términos de montos, los siniestros denunciados ante las compañías de seguros generales acumularon $ 104.464.000. Asimismo, según informaron las compañías de seguros generales, 316 de las denuncias de siniestro recibidas (equivalentes a 98,44% del total) ya se encuentran en proceso de liquidación.
En el caso de las compañías de seguros de vida, se registraron cuatro siniestros denunciados, los cuales corresponden a la Región del Biobío y todas ellas están en proceso de liquidación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresario estadounidense ingresa al mercado de bodegas en Chile de la mano de la familia Pérez-Cotapos
Richard Hunt, empresario eléctrico de Utah e hijo del descubridor de Collahuasi y Quebrada Blanca, adquirió un centro logístico en Renca que hasta ahora era propiedad de un fondo de GSI Capital.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete