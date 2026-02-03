Primer balance por incendios: CMF reporta 321 siniestros denunciados en compañías de seguros generales

El regulador dio a conocer cifras de siniestros reportados en relación con los incendios que afectaron las Regiones de Ñuble y Biobío.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer el primer balance de siniestros reportados en relación con los incendios que afectaron las Regiones de Ñuble y Biobío.

En el caso de las compañías de seguros generales, se reportaron 215 siniestros denunciados por afectación de viviendas, 76 casos de daños a vehículos y otras 30 denuncias por daños a otros bienes, totalizando 321 siniestros denunciados entre el 17 y 23 de enero de 2026.

De estos, 317 corresponden a las Regiones declaradas zona de catástrofe (Ñuble y Biobío) y cuatro fueron reportados en las regiones de O’Higgins y del Maule.

En términos de montos, los siniestros denunciados ante las compañías de seguros generales acumularon $ 104.464.000. Asimismo, según informaron las compañías de seguros generales, 316 de las denuncias de siniestro recibidas (equivalentes a 98,44% del total) ya se encuentran en proceso de liquidación.

En el caso de las compañías de seguros de vida, se registraron cuatro siniestros denunciados, los cuales corresponden a la Región del Biobío y todas ellas están en proceso de liquidación.