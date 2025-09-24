Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Seguros
Seguros

Renato Sepúlveda asumirá gerencia general de las compañías de seguros del Grupo Consorcio tras salida de histórico ejecutivo Christian Unger

El actual gerente de finanzas del Grupo Consorcio reemplazará a Unger, quien comunicó al directorio su decisión de dejar el cargo de gerente general de Consorcio Seguros de Vida, CN Life y Consorcio Seguros Generales a partir del 31 de diciembre próximo.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 15:37 hrs.

Rodrigo Martínez Consorcio seguros Ejecutivos
<p>Sepúlveda es ingeniero civil y magíster de Economía de la Universidad de Chile, además de contar con un MBA de la Universidad de Chicago.</p>

Sepúlveda es ingeniero civil y magíster de Economía de la Universidad de Chile, además de contar con un MBA de la Universidad de Chicago.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El voto obligatorio favorece a Kast, pero puede generar un vuelco, según un análisis de Bloomberg
2
Sostenibilidad

Valeria Cox managing partner de Stanton Chase: “Es alarmante el bajo porcentaje de empresas nacionales que se están haciendo cargo de los planes de sucesión”
3
Empresas

Desde Family Shop a Buin Zoo: las empresas que han adquirido los bienes de la quebrada Multitiendas Corona
4
Empresas

Directorio de Falabella aprueba repartir entre sus accionistas un dividendo provisional de US$ 121,8 millones
5
Empresas

Cobre imparable: se dispara 3,5% tras declaración de fuerza mayor en Grasberg, la segunda mina más grande del mundo del metal
6
Mercados

¿Cuánto se necesita ahorrar en la AFP para tener una pensión de $ 750 mil, $ 1 millón y $ 1,5 millones?
7
Mercados

Valeria Alberola, la chilena que llega a encabezar el family office del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon
8
Economía y Política

SII se querella contra personas y empresas que no declaraban ingresos por ventas con pago electrónicos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete