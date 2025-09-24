Renato Sepúlveda asumirá gerencia general de las compañías de seguros del Grupo Consorcio tras salida de histórico ejecutivo Christian Unger
El actual gerente de finanzas del Grupo Consorcio reemplazará a Unger, quien comunicó al directorio su decisión de dejar el cargo de gerente general de Consorcio Seguros de Vida, CN Life y Consorcio Seguros Generales a partir del 31 de diciembre próximo.
Renato Sepúlveda Díaz asumirá el 1 de enero próximo como gerente general de las tres compañías de seguros del Grupo Consorcio: Consorcio Seguros de Vida, CN Life y Consorcio Seguros Generales, informó la compañía este miércoles en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Sepúlveda, quien se desempeña actualmente como gerente de finanzas del Grupo Consorcio, reemplazará a Christian Unger, quien tras más de 36 años de trayectoria en Consorcio comunicó al directorio su decisión de dejar el cargo de gerente general de las compañías de seguros a partir del próximo 31 de diciembre de 2025. Según se informó, Unger seguirá vinculado al Grupo Consorcio como asesor de los directorios de sus compañías de seguros y como director de La Positiva Vida en Perú.
Sepúlveda es ingeniero civil y magíster de Economía de la Universidad de Chile, además de contar con un MBA de la Universidad de Chicago. "Desde su ingreso a Consorcio, hace más de 20 años, ha ejercido diversas funciones entre las cuales destaca su trayectoria en el área de inversiones, donde ha liderado la gestión de los portafolios de las aseguradoras y ha contribuido a posicionar a la compañía como un referente en el mercado de capitales", dijo la compañía en un comunicado.
"El directorio del Grupo Consorcio agradeció de manera especial a Christian Unger sus más de 36 años de trayectoria en Consorcio y destacó su valioso aporte humano y profesional, así como los logros alcanzados en sus ocho años de gestión como gerente general de las compañías de seguros. De igual manera, felicitó a Renato Sepúlveda por su nombramiento, destacando su vasta trayectoria y profesionalismo que lo han caracterizado a lo largo de más de dos décadas en la compañía, los cuales serán un valioso aporte para el desarrollo futuro de Consorcio en el mercado asegurador", agregó.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
