Multimillonario canadiense compra a Lynn Forester de Rothschild una participación del 27% en The Economist

Stephen Smith, del sector de servicios financiero, ganó una subasta que atrajo el interés de personas adineradas, family offices y grupos de medios de comunicación.

El multimillonario canadiense Stephen Smith acordó adquirir más de una cuarta parte de The Economist Group a Lady Lynn Forester de Rothschild, en lo que marca el primer cambio de propiedad en una década en la editorial de la revista premium.

La sociedad holding familiar de Smith, Smith Financial, comprará una participación de 26,9% en el grupo a Forester de Rothschild, su familia y su fundación familiar.

“Esta inversión refleja el pleno respaldo del señor Smith a la larga tradición de independencia editorial rigurosa de The Economist y permitirá que la estrategia y las operaciones continúen sin cambios”, señaló Smith Financial en un comunicado.

The Economist, publicada por primera vez en 1843, confirmó el acuerdo de venta, que aún está sujeto a la aprobación de los fiduciarios y del directorio. No se revelaron los términos de la transacción.

Los negocios de Smith

La adquisición marca la primera gran inversión de Smith en medios. Cofundó First National Financial en 1988, apenas cuatro años después de haberse declarado en quiebra. El prestamista hipotecario fue adquirido el año pasado por grupos de inversión, incluido Brookfield, en una operación por 2,9 mil millones de dólares canadienses (US$ 2,1 mil millones), en la que Smith vendió cerca de dos tercios de su participación de 37,4%.

También es copropietario de Canada Guaranty Mortgage Insurance y adquirió el prestamista Home Trust en 2023, fusionándolo con Fairstone Bank of Canada en 2025. Smith se desempeña como presidente de la firma de asesoría de voto Glass Lewis, de la que también es copropietario.

Los Rothschild contrataron a Lazard el año pasado para vender su participación en The Economist, que incluye acciones con 20% de los derechos de voto del grupo.

Personas cercanas al proceso señalan que este atrajo a individuos de alto patrimonio, family offices y grupos de medios interesados en invertir en la publicación premium, ampliamente leída entre la élite política y empresarial.

The Economist Group, que incluye Economist Intelligence Unit, un negocio de investigación y análisis, reportó ingresos por 368,5 millones de libras en 2025, frente a 359,5 millones el año anterior. La utilidad operativa subió levemente a 48,1 millones de libras y las suscripciones aumentaron 3% a 1,3 millones.

El grupo tiene una estructura de propiedad compleja, con cerca de mil accionistas, que van desde holdings familiares hasta empleados actuales y antiguos, junto a sus familias.

La participación de los Rothschild, que Smith está comprando, incluye acciones ordinarias y acciones especiales de clase ‘A’, que le darán derecho a opinar en el nombramiento de directores.

Exor, el vehículo de inversión de la familia Agnelli, posee una participación de 43,4% en el grupo, incluidas todas las acciones especiales de clase ‘B’. También existen acciones en manos de fiduciarios, cuyo consentimiento es necesario para ciertas actividades corporativas con el fin de proteger la independencia editorial de The Economist.

Ningún accionista, ni grupo de accionistas actuando en conjunto, puede ejercer votos que representen más de 20% de los derechos de voto totales, lo que en la práctica bloquea cualquier intento de obtener el control mayoritario.