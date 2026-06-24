Lumumba Vea, el emblemático hincha del Congo que representa la historia política del país en el Mundial 2026
Michel Kuka Mboladinga logró ingresar a México luego de una cuarentena obligatoria debido al brote de ébola en su país, además de enfrentar problemas con su visado. Estuvo presente en la galería frente a Colombia.
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La participación de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 ha tenido un significado especial. En su segunda presencia en una Copa del Mundo, la selección y sus hinchas han aprovechado la cita para celebrar y mostrar una imagen distinta de un país que durante décadas ha estado asociado a conflictos, crisis sanitarias y profundas heridas políticas que aún persisten.
Si bien empataron en la primera fecha sorprendentemente frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a muchos de los aficionados faltó la presencia de una de las personas emblemáticas en el último tiempo de su país: Lumumba Vea. Su imagen se hizo conocida durante la Copa Africana de Naciones de 2025, donde se convirtió en un símbolo para la hinchada congoleña.
El popular hincha no pudo asistir al debut de la selección congoleña debido a las restricciones sanitarias vigentes en su país, que enfrenta un importante brote de ébola con más de mil contagios y cientos de fallecidos, según las autoridades. Tras cumplir con los requisitos establecidos, logró viajar a México y estuvo presente en Guadalajara para el encuentro frente a Colombia, que terminó con una victoria por la mínima para el conjunto sudamericano.
La historia de Lumumba Vea
Detrás del personaje se encuentra Michel Kuka Mboladinga, un congoleño de 50 años que desde hace más de una década se dedica a representar una estatua viviente en apoyo a los equipos de su país. Primero acompañó al club AS Vita y, posteriormente, se convirtió en un emblema de la selección nacional.
Su caracterización rinde homenaje a Patrice Lumumba, una de las figuras más importantes de la historia congoleña y considerado un mártir de la independencia del país. Lumumba fue el primer jefe de Gobierno de la nación africana tras independizarse de Bélgica y fue asesinado en 1961, en un episodio que marcó profundamente la historia política de la región.
Durante los partidos, Kuka viste un terno y corbata con los colores de la bandera de su país -amarillo, azul y rojo- y permanece inmóvil durante los 90 minutos, con el brazo derecho levantado. Su puesta en escena busca recordar el legado de dignidad, lucha y resistencia asociado a Patrice Lumumba.
Ya instalado en México, compartió su emoción por formar parte de la experiencia mundialista. “¡Guadalajara, aquí estamos!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con cerca de 191 mil seguidores, junto a una fotografía en la que aparece caracterizado como Lumumba en el aeropuerto.
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