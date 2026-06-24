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Lumumba Vea, el emblemático hincha del Congo que representa la historia política del país en el Mundial 2026

Michel Kuka Mboladinga logró ingresar a México luego de una cuarentena obligatoria debido al brote de ébola en su país, además de enfrentar problemas con su visado. Estuvo presente en la galería frente a Colombia.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:32 hrs.

Mundial 2026 Fútbol Personaje Álvaro Santander Benitez
<p>El emblemático hincha haciendo su característica pose mientras entonaban el himno del Congo en el partido de anoche frente a Colombia. Foto: Reuters </p>

El emblemático hincha haciendo su característica pose mientras entonaban el himno del Congo en el partido de anoche frente a Colombia. Foto: Reuters

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