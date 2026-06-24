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Partido Brasil vs. Escocia se disputará en un estadio con césped "cultivado" en la finca de un multimillonario

El césped del Hard Rock Stadium fue sembrado en una finca de 323 mil metros cuadrados del multimillonario estadounidense Stephen Ross, propietario también de los Miami Dolphins,

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:00 hrs.

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<p>Partido Brasil vs. Escocia se disputará en un estadio con césped "cultivado" en la finca de un multimillonario</p>

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