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Mundial 2026: crecen las apuestas en Kalshi y Polymarket mientras más países bloquean los mercados predictivos

El auge de plataformas para realizar predicciones ha abierto una nueva forma de apostar en el Mundial, pero el avance regulatorio en distintos países amenaza con limitar su expansión. Analistas estiman que el torneo moverá hasta US$10.000 millones en estos mercados.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 13:35 hrs.

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<p>Mundial 2026: crecen las apuestas en Kalshi y Polymarket mientras más países bloquean los mercados predictivos</p>

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