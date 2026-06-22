¿Trabajo desde casa? Hasta JPMorgan cede por el Mundial

Las sedes del evento futbolístico han obligado a empresas y organismos públicos a flexibilizar el retorno presencial, impulsando el teletrabajo para evitar los atascos y retrasos que genera la masiva llegada de aficionados.

El Mundial está otorgando un beneficio inesperado a algunos trabajadores de oficina: permiso para quedarse en casa.

Las empresas en ciudades anfitrionas están alentando a sus empleados a trabajar de forma remota los días de partido para evitar los problemas de tráfico y retrasos previstos, suspendiendo temporalmente años de esfuerzos para que los trabajadores vuelvan a las oficinas.

Banqueros de Wall Street, relacionadores públicos, funcionarios gubernamentales y docentes se encuentran entre quienes están trabajando desde casa en distintas ciudades del continente. Incluso Jamie Dimon, uno de los críticos más duros y visibles del trabajo remoto, está otorgando cierta flexibilidad a los empleados de JPMorgan Chase. Las agencias federales también están mostrando mayor tolerancia.

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Ciudades como Nueva York, Seattle, Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México han advertido sobre graves congestiones debido a la llegada de decenas de miles de aficionados que utilizan carreteras y transporte público para asistir a los partidos.

Por más que algunos directores ejecutivos deseen que el trabajo remoto desaparezca, eso simplemente no ocurrirá. Los trabajadores estadounidenses pasan más de una cuarta parte de sus jornadas laborales remuneradas trabajando desde casa, según una encuesta mensual realizada por economistas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad de Stanford.

La pandemia quizás no desencadenó una revolución permanente del teletrabajo, pero sí preparó a trabajadores y empresas para adoptarlo cuando las circunstancias lo requieren.

“Evitar el tráfico del Mundial es un ejemplo de uso perfecto del teletrabajo”, afirmó Emma Harrington, economista de la Universidad de Virginia especializada en trabajo remoto. “Pasar horas atrapado en embotellamientos no es una buena utilización del tiempo de nadie”.

S&P Global Inc. comunicó a los empleados de su sede de Nueva York que planifiquen trabajar desde casa durante los cinco días hábiles en los que se disputarán partidos en el estadio NYNJ de East Rutherford, Nueva Jersey, según un memorando al que tuvo acceso Bloomberg. La empresa suspendió temporalmente su exigencia de asistir dos días por semana a la oficina “para ayudarles a evitar un desplazamiento complicado”.

Firmas de Wall Street como Goldman Sachs también están relajando temporalmente sus políticas de asistencia, informó el Financial Times. S&P Global declinó comentar la medida y Goldman Sachs no respondió a solicitudes de comentarios.

El Departamento de Transporte de Nueva York advirtió que espera una “grave congestión vehicular” los días de partido. La ciudad cerró varias calles del centro de Manhattan para habilitar corredores exclusivos de autobuses lanzadera hacia el estadio. En el área de Dallas, las autoridades de transporte están recomendando a los residentes trabajar desde casa durante los encuentros. Quienes no puedan hacerlo deberán compartir vehículo o modificar sus horarios de desplazamiento para evitar los peores momentos de tráfico.