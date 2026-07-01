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Aunque consideró la guerra total con Irán, Trump opta por evitar nueva escalada en medio de avance de las negociaciones

El mandatario estadounidense comunicó que no le preocupa si el diálogo con Teherán se extienden más allá del plazo del 18 de agosto.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 08:33 hrs.

Trump Estados Unidos Irán negociaciones acuerdo guerra internacional
<p>Aunque consideró la guerra total con Irán, Trump opta por evitar nueva escalada en medio de avance de las negociaciones</p>

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