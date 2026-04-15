Vuelco en elecciones de Perú: candidato de izquierda supera a López Aliaga y competiría con Keiko Fujimori en segunda vuelta presidencial
De acuerdo con los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Sánchez desplazaría del segundo lugar al candidato conservador de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, al alcanzar el 12% de los votos válidos, frente al 11,9% de su rival.
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Con el 90,2% de las mesas escrutadas, el candidato de izquierda de Juntos Por El Perú, Roberto Sánchez -cercano al exPresidente Pedro Castillo-, estaría próximo a ser la persona que pase a segunda vuelta para competir contra la candidata de derecha por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en unos nuevos comicios que se desarrollarán en junio.
De acuerdo con los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez desplazaría del segundo lugar al candidato conservador de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, al alcanzar el 12% de los votos válidos, frente al 11,9% de su rival.
En el primer lugar se mantendría Fujimori, hija del exPresidente Alberto Fujimori, con el 16,9% de las preferencias.
En cuarto lugar, y todavía cerca de los candidatos que disputan el paso al balotaje, aparecía el centroderechista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 11,11% de los votos válidos.
Según medios locales, el cambio en la tendencia observada desde el domingo respondió al ingreso de actas provenientes de zonas rurales, donde Sánchez ha concentrado un mayor respaldo electoral.
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Mientras López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital, Lima, y las principales ciudades de Perú, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural, donde hizo la "Ruta Castillista" con la promesa de liberar al encarcelado exPresidente y retomar su proyecto político, truncado por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.
En medio de la situación, desde ayer López Aliaga ha denunciado un fraude sin pruebas, alegando haberse visto perjudicado por los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima debido a la demora en el reparto del material electoral que debía llegar a los colegios.
El empresario y exalcalde de Lima reunió a cientos de sus seguidores para llamarlos a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera", a la vez que pidió detener a Piero Corvetto, el jefe de la ONPE.
Lo anterior, lo hizo a pesar de que todavía falta contabilizar gran parte del voto del extranjero, más afín a López Aliaga que a Sánchez, y resolver más de 3.000 actas que han sido impugnadas por irregularidades halladas, de distinta índole.
Con todo y de confirmarse estos resultados, será la cuarta vez seguida que, al menos, Fujimori estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
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