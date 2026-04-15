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Vuelco en elecciones de Perú: candidato de izquierda supera a López Aliaga y competiría con Keiko Fujimori en segunda vuelta presidencial

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Roberto Sánchez desplazaría del segundo lugar al candidato conservador de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, al alcanzar el 12% de los votos válidos, frente al 11,9% de su rival.

Por: Por Karen Flores B. / Foto: Reuters.

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 09:18 hrs.

<p>Vuelco en elecciones de Perú: candidato de izquierda supera a López Aliaga y competiría con Keiko Fujimori en segunda vuelta presidencial</p>

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